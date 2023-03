Navios iranianos aportam no Rio após polêmica com EUA; veja fotos e conheça embarcações

RIO - Alvo de preocupação do governo americano, as embarcações Iris Makran e Iris Dena, pertencentes à frota de guerra iraniana, atracaram no porto do Rio de Janeiro no domingo, 26, e devem ficar na Baía de Guanabara até sábado, dia 4 de março. Os navios não serão abertos à visitação pública.

A Marinha do Brasil autorizou que dois navios de guerra atracassem no porto do Rio de Janeiro. A autorização, concedida pelo Vice-Chefe do Estado-Maior da Armada, Carlos Eduardo Horta Arentz, contraria solicitação dos Estados Unidos para que não fosse permitida a entrada das embarcações militares em território brasileiro.

A embaixada americana no Brasil declarou preocupação por parte dos Estados Unidos sobre a presença das embarcações no Brasil e afirmou que, no passado, os navios iranianos facilitaram ações terroristas e comércio ilícito na região. Em entrevistas em Brasília, a embaixadora Elizabeth Bagley ainda destacou que, apesar da soberania do Brasil em decidir, “nenhum país” deveria autorizar a ancoragem das embarcações.

O Iris Dena no porto do Rio desagradou aos EUA Foto: Antonio Lacerda/EFE

O senador americano do Partido Republicano Ted Cruz também criticou o Brasil. O parlamentar, que representa o Estado do Texas, disse que os navios de guerra já estão sob sanções, o que significa que o porto brasileiro onde atracaram agora corre o risco de também sofrer penalidades dos EUA, assim como empresas brasileiras e estrangeiras que prestarem serviços aos navios.

Iris Makran

O navio Iris Makran é considerado a maior embarcação militar iraniana. Com 121 mil toneladas, o petroleiro foi transformado em um navio de guerra para transportar cinco helicópteros e fornecer apoio logístico aos navios de guerra de combate, como transporte de suprimentos e combustível. A embarcação tem 228 metros de comprimento e largura de 42 metros.

O navio pode acomodar até 80 mil toneladas de combustível e 20 mil toneladas de água. Com os suprimentos, a embarcação poderia dar a volta ao mundo em 93 dias, por até 10 vezes sem precisar parar. Ou seja, pode navegar por 2 anos e meio sem reabastecimento.

O Iris Makran também conta com plataformas de lançamento de mísseis, seis posições de artilharia defensiva e sistemas de guerra eletrônica instalado. O navio pode realizar uma missão de coleta de dados, processamento e análise de informações e fornecê-las aos centros de comando e controle na costa a milhas e milhas de distância, segundo o site da Iran Press, agência do governo iraniano.

Chegada do navio militar iraniano Iris Makran ao Rio foi cercada de polêmica envolvendo os EUA Foto: Ricardo Moraes/Reuters - 27/2/2023

Iris Dena

O Iris Dena é um navio de guerra da classe “Mowj” que ingressou na Marinha Iraniana em junho de 2021. A embarcação, com 94 metros de comprimento e 11 de largura, está equipada com mísseis de cruzeiro antinavio, torpedos e canhões navais. Pesa de 1,3 mil a 1,5 mil toneladas.

A embarcação militar está equipada com sistema de controle de tiro com capacidade de interceptar até 40 alvos, quatro tipos de canhões e dois lançadores de torpedos “tubarões” de 533 mm, além de um radar de proteção contra ataques.

Decisão de autorizar que a embarcação atracasse no Rio foi dada pela Marinha do Brasil Foto: PEDRO KIRILOS/ESTADÃO

A cabine de comando pode controlar o pouso e decolagem de um helicóptero. O navio funciona com dois motores e quatro geradores a diesel e pode atingir uma velocidade máxima de 55,6 km/h. Tem capacidade para acomodar uma tripulação de até 140 pessoas.