Negociação do Brasil sobre guerra na Ucrânia não deve ‘premiar’ Rússia, diz embaixadora dos EUA

BRASÍLIA - A embaixadora Linda Thomas-Greenfield, representante dos Estados Unidos nas Nações Unidas, afirmou nesta quinta-feira, dia 4, que as propostas de negociação apresentadas pelo Brasil para a guerra na Ucrânia não podem recompensar a Rússia de Vladimir Putin por ter tomado à força territórios ucranianos. Ela cobrou que o governo ucraniano seja envolvido em qualquer tratativa sobre o conflito com a Rússia.

“Nossa preocupação é que qualquer discussão sobre paz na Ucrânia seja baseada nos valores comuns e na Carta das Nações Unidas. Durante minhas conversas com autoridades brasileiras, nos últimos dois dias, elas reafirmaram o compromisso de responder a esse problema dos dois lados. Não estamos dizendo ao Brasil para não se engajar na busca pela paz, o que dissemos é que qualquer envolvimento tem que levar a Ucrânia em conta e não pode ser uma negociação baseada em premiar a Rússia por ter tomado territórios ucranianos nessa guerra sem motivo”, afirmou a embaixadora de Joe Biden nas Nações Unidas.

Embaixadora dos EUA na ONU Linda Thomas-Greenfield falou sobre encontro com autoridades brasileiras em Brasília Foto: Ueslei Marcelino/ Reuters

Em visita ao Palácio do Planalto, ela ouviu que o governo brasileiro vai enviar um emissário a Kiev, para tratar da guerra na Ucrânia. O embaixador Celso Amorim, ex-chanceler e assessor especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, confirmou à representante dos EUA sua intenção de visitar o país no Leste Europeu.

A visita de Amorim a Kiev passou a ser cobrada por parceiros do Ocidente depois que o enviado de Lula viajou a Moscou e se reuniu com o presidente russo, Vladimir Putin. Houve pressão ainda maior depois de declarações de Lula, segundo quem os dois países teriam responsabilidades equivalentes pela continuidade do confronto bélico. Essa tese foi vista como um alinhamento do presidente brasileiro à propaganda russa, já que a guerra começou por causa de uma invasão unilateral.

“Eu expressei nossa decepção a respeito das declarações feitas sobre a Ucrânia”, relatou Linda Thomas-Greenfield. “Eu incentivei autoridades brasileiras, incluindo o assessor especial Celso Amorim, a irem à Ucrânia. É importante que todos esforços de negociação incluam a Ucrânia nas discussões. Ele me confirmou que tem planos de visitar a Ucrânia, mas não disse quando. Suponho que será em breve.”

A representante do governo Biden no Conselho de Segurança destacou que, apesar das declarações de Lula, o Brasil votou a favor de uma resolução. logo após a invasão da Ucrânia pela Rússia, que condenava a ação militar de Moscou. O texto foi votado na Assembleia Geral. “O Brasil condenou a tentativa de anexar territórios ucranianos e a mais recente recente resolução de paz”, lembrou ela.

Continua após a publicidade

Linda Thomas-Greenfield foi recebida pelo ex-chanceler Amorim na sede da Presidência da República. Essa foi a primeira visita a Brasília de uma alta funcionária do governo Joe Biden, em nível ministerial, desde que Washington protestou contra as declarações recentes de Lula sobre a guerra.

Durante viagem à China e aos Emirados Árabes, em março, o presidente brasileiro disse que os EUA incentivavam a guerra ao fornecer armamento para a defesa da Ucrânia. Afirmou ainda que nem Putin nem Volodmir Zelenski queriam parar a guerra. Cobrado pelas potências que apoiam a Ucrânia, Lula mudou o tom e voltou a dizer que condena a violação territorial. Mas evitou citar a Rússia.

A embaixadora afirmou que a relação entre os países é duradoura, forte e baseada em valores compartilhados. Ela também se reuniu com o chanceler Mauro Vieira e com a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja. Ela disse ter orgulho de ver uma mulher como Janja tratando de políticas públicas-chave.

Na conversa com Vieira, a embaixadora destacou que os EUA ajudam a criar empregos de qualidade no Brasil, por meio de investimentos externos. Linda-Thomas defendeu o fortalecimento dos laços econômicos entre os países.

Esse tem sido um argumento repetido por diplomatas para dar uma resposta à intensificação da busca, por parte do governo brasileiro, por investimentos chineses que chegaram ao patamar de U$ 70 bilhões no ano passado.

“O Brasil está de volta, assim como os Estados Unidos estão de volta”, afirmou ela, usando uma frase cunhada pela diplomacia de Lula para resgatar a inserção internacional do País. Ela disse que vai embora do Brasil com uma impressão otimista sobre a relação entre os dois governos, na busca por soluções como o racismo, mudança climática, defensa da democracia e direitos humanos. Ela reforçou o compromisso do governo Biden de doar U$ 500 milhões ao Fundo Amazônia.

A representante de Biden no Conselho de Segurança das Nações Unidas afirmou também que tanto o Brasil quanto os Estados Unidos estão “frustrados” com a situação de segurança interna e a instabilidade no Haiti. Os EUA pressionam o Brasil a participar de uma nova operação especial comandada pelas Nações Unidas, mas há resistências no governo a se envolver e liderar uma missão militar das Forças Armadas, como no passado. “Conversamos sobre algumas opções para lidar com esses problemas, particularmente no Conselho de Segurança, e estamos comprometidos a trabalhar juntos para buscar soluções”, afirmou a embaixadora.