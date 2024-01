Nenhuma cidade paulista atinge nota máxima em eficiência de gestão pública há quase uma década

No último levantamento, que levou em conta dados de 2022 que foram compilados em 2023, apenas 52 cidades receberam nota B, a terceira melhor, de maneira geral. As cidades podem receber notas A, B+, B, C+ e C. Nenhuma das 644 avaliadas recebeu notas A ou B+. Na sequência, 223 municípios receberam nota C+ e, por fim, 369 ficaram com a pior nota possível no levantamento. A capital paulista fica de fora do radar do TCE por ser fiscalizada pelo Tribunal de Contas do Município (TCM).

“O IEG-M é não só um instrumento de fiscalização, mas também uma ferramenta para que os prefeitos possam avaliar suas políticas públicas, analisando a eventual necessidade de correção de rumos, redefinição de prioridades e consolidação do planejamento”, explicou o presidente da Corte, Sidney Beraldo. “Número nada animador. Dos 123 prefeitos reeleitos, temos 39 que saíram do B para C+ ou C. Sem dúvida será alvo de parecer desfavorável da Casa.”