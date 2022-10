‘Nikolas cabeça oca’; ‘Boulos sem-teto com jatinho‘: deputados mais votados batem-boca em entrevista

Os deputados federais mais bem votados nas eleições deste ano participaram de debate promovido pela CNN Brasil na tarde desta quarta-feira, 12. O encontro, que tinha como objetivo inicial discutir planos dos presidenciáveis e o futuro da política brasileira, virou uma troca de insultos e bate-boca. Na transmissão feita pela CNN, Nikolas Ferreira (PL) e Guilherme Boulos (PSOL) trocaram farpas e defenderam seus respectivos candidatos ao Planalto: o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Deputados Guilherme Boulos (PSOL-SP) e Nikolas Ferreira (PL-MG) debatem ao vivo na CNN Brasil. | Foto: Redação/Estadão Foto: Reprodução

O parlamentar bolsonarista, ao falar sobre a relação entre o Legislativo e um eventual novo governo Lula, afirmou que “a mamata lá de trás acabou”. “Coloco em xeque o movimento do Boulos, criado em 97 e que até hoje não tem teto. Fico impressionado com as promessas mirabolantes do PT e da esquerda, para trazer picanha, para trazer cerveja, mas na verdade (Boulos) é um sem-teto com jatinho”, disse. Nikolas ainda afirmou que o coordenador do MTST deve estar “em abstinência” por ficar quatro anos sem invadir “uma terrinha”.

Para se defender de acusações sobre invasão de terras e depredar patrimônio público, Boulos respondeu: “O que deveria ser invadido é essa sua cabeça oca, esse seu cérebro sem função social”.

Ao falar sobre religião e as campanhas presidenciais, Boulos questionou o público sobre uma possível escolha de Jesus Cristo entre mais armas ou o combate a fome. Em resposta, Nikolas, afirmou que o coordenador do MTST era o “pastor Bolous”.

Nikolas foi o candidato à Câmara dos Deputados mais bem votado em 2022. O bolsonarista foi eleito com 1.492.047 por Minas Gerais. A segunda posição é de Boulos. O coordenador e fundador do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) obteve com 1.001.472 votos e conquistou uma cadeira por São Paulo.