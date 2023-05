Nikolas Ferreira é o deputado mais popular nas redes, diz pesquisa; PT não aparece no ranking

Monitoramento Genial/Quaest divulgado nesta quinta-feira, 4, aponta que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) é o parlamentar mais popular da Câmara nas redes sociais. O ranking de popularidade digital é dominado pela oposição ao governo Luiz Inácio Lula da Silva. Só um governista, o deputado federal André Janones (Avante-MG), figura no top 10.

No Senado, o congressista com o maior engajamento é o bolsonarista Cleitinho (Republicanos-MG). Os senadores Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Sérgio Moro (União-PR) completam o pódio. Nesta Casa, nenhum governista está no top 10 de popularidade na internet.

O deputado André Janones (Avante-MG) é o único governista a aparecer no top 10 de popularidade digital na Câmara. Foto: Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados

Os partidos que mais aparecem no top 10 de ambas as casas são PL, Republicanos e Podemos. O PT, partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não figura nas listas.

Parlamentares ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro dominam o ranking em ambas as casas legislativas. Veja as listas da Câmara e do Senado:

Câmara dos Deputados

Nikolas Ferreira (PL-MG) Fábio Teruel (MDB-SP) Eduardo Bolsonaro (PL-SP) Maurício Marcon (Podemos-RS) Marcel Van Hattem (Novo-RS) Tiririca (PL-SP) André Janones (Avante-MG) - único governista da lista André Fernandes (PL-CE) Bia Kicis (PL-SP) Deltan Dallagnol (Podemos-PR)

Senado

Cleitinho (Republicanos-MG) Flávio Bolsonaro (PL-RJ) Sérgio Moro (União-PR) Magno Malta (PL-ES) Damares Alves (Republicanos-DF) Romário (PL-RJ) Marcos do Val (Podemos-ES Hamilton Mourão (Republicanos-RS) Cid Gomes (PDT-CE) Marcos Pontes (PL-SP)

O levantamento menciona a discussão sobre o PL das Fake News como exemplo da capacidade da oposição de dominar debates nas redes. “Governistas pouco falaram do assunto antes da votação de urgência e rapidamente perderam espaço para os opositores”, diz a pesquisa.

A discussão sobre a proposta, inclusive, impulsionou os perfis dos deputados Marcel Van Hattem (Novo-RS) e Deltan Dallagnol (Podemos-PR), que, segundo a pesquisa, cresceram exponencialmente em abril.

Dallagnol ganhou tração após publicar que a proposta proibiria a publicação de trechos da Bíblia na internet. A declaração é falsa, como mostrou o Estadão Verifica.

Já Van Hattem bateu 130 mil curtidas no Instagram com um vídeo criticando o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), pela resistência à instauração de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) sobre os atos de 8 de janeiro; e 115 mil em uma postagem contra o PL das Fake News.

A Quaest analisou, via algoritmo, 152 variáveis nos perfis dos congressistas nas principais redes sociais entre 1º de abril e 2 de maio.

