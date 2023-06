Nikolas Ferreira participa de podcast em que pastor pede que Deus quebre a mandíbula de Lula

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o pastor Anderson Silva, líder religioso da igreja Vivo Por Ti de Brasília, incitaram prática de violência contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) durante um podcast. Enquanto o pastor, que é apresentador do programa, disse que os cristãos deveriam rezar para que Deus quebrasse a mandíbula do chefe do Executivo e para que os magistrados adoecessem, o parlamentar falou em “arrancar a cabeça” de inimigos.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou, nesta sexta-feira, 16, que vai pedir uma investigação à Polícia Federal (PF) sobre as declarações dos dois.

Deputado Nikolas Ferreira (de camisa preta) e pastor Anderson Silva incitaram prática de violência contra o presidente Lula e ministros do Supremo durante um podcast no dia 17 de maio de 2023 Foto: Reprodução/YouTube Pastor Anderson Silva

“A gente precisa crer, cara. Você abriu uma janela aqui. A igreja diz ‘ah, eu estou orando’, mas talvez a gente não está orando na fé, na intensidade da fé. Falta essas orações em precatórias dos salmistas: ’senhor, mata meus inimigos, quebra os dentes dos meus inimigos’. Falta a gente orar assim: ‘senhor, arrebenta a mandíbula do Lula’, ‘senhor, prostra enfermos os ministros do STF para que eles te conheçam no leito de enfermidade’”, disse o pastor. No vídeo, é possível ouvir Nikolas rindo no momento em que o líder religioso fala sobre o presidente.

Em outro momento durante a conversa, o deputado afirma que pessoas pedem para ele “pegar um pouco mais leve”. “Como que eu pego leve com Golias, irmão? Eu não vou chamar ele para tomar uma xícara de café não. Eu vou pegar tudo que eu tenho e eu vou dar na cabeça dele. Vou falar: ‘irmão, vou arrancar sua cabeça e vou mostrar para todo mundo que você é meu inimigo’. Então, eu acho que isso que a gente precisa ter de mostrar isso para as pessoas com o coração fervoroso”, disse.

A transmissão do podcast ocorreu no dia 17 de maio. O canal do YouTube do pastor mostra que o vídeo tem, até o momento, 101 mil visualizações.

O Estadão entrou em contato com o deputado Nikolas Ferreira, mas não recebeu retorno até o momento.

Investigação

O ministro da Justiça, Flávio Dino, usou suas redes sociais para afirmar que vai pedir uma investigação à Polícia Federal sobre o episódio. “A frase que incita violência é anticristã. E criminosa, por isso mandarei hoje para a Polícia Federal”, disse, em publicação nesta sexta.