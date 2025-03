Nísia deixa Ministério da Saúde afirmando que foi alvo de ataques misóginos

A socióloga e sanitarista ainda afirmou que assumiu uma “tarefa de reconstrução” do SUS após o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e destacou a recuperação da cobertura vacinal retomada e a ampliação de programas como o Mais Médicos e o Farmácia Popular, além do restabelecimento do piso constitucional da Saúde com a emenda da transição.

“Creio que seja esse o legado que deixo: reconstruir o SUS e a capacidade de gestão do Ministério da Saúde. O SUS tornou-se, na percepção pública, uma grande marca durante a pandemia de covid-19. Tenho orgulho de afirmar que fui ministra do SUS”, disse Nísia, ressaltando que “um trabalho de tamanha envergadura só poderia ser realizado sob a liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva” (PT).