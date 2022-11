No 1° dia da transição em SP, Tarcísio confirma Feder na Educação e recebe Eduardo Bolsonaro

Publicidade

No dia em que realizou a primeira reunião oficial da equipe de transição do governo paulista nesta segunda-feira, 21, o governador eleito Tarcísio de Freitas (Republicanos) confirmou a indicação do secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, para ocupar a mesma pasta em São Paulo a partir do ano que vem e recebeu o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) para discutir o espaço da ala bolsonarista na administração do Estado.

Os representantes das equipes dos governos atual e futuro se reuniram em um espaço cedido pelo governador Rodrigo Garcia (PSDB) em um edifício no centro histórico da capital.

A escolha de Feder, que foi antecipada pelo Estadão, abriu a sequência de anúncios do primeiro escalão, que seguirá a conta-gotas nos próximos dias.

Rodrigo Garcia (PSDB) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) em reunião sobre transição de governo - 17/11/2022. Foto: Alex Silva/Estadão

Depois de se reunir com Guilherme Afif e o secretário Marcos Penido pela manhã, Tarcísio reservou a tarde para conversar reservadamente com políticos que pleiteiam espaços no governo.

O deputado reeleito Eduardo Bolsonaro (PL) e o deputado estadual Gil Diniz (PL) foram recebidos, mas saíram sem falar com os jornalistas.

O atual ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, que é cotado para assumir a mesma pasta em São Paulo, também se reuniu com o governador eleito, assim como o deputado Cezinha de Madureira (PSD-SP), um dos líderes da bancada evangélica na Câmara.

A definição dos 9 eixos temáticos que vão nortear a transição ficou para amanhã. A ideia é que representantes das 23 secretarias sejam ouvidos e dialoguem com os nomeados pelo governo eleito.