No Centro-Oeste, Jair Bolsonaro derrota Lula no segundo turno para presidente; veja resultados

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu o segundo turno das eleições 2022 e será o próximo presidente do Brasil. Mas, na Região Centro-Oeste, a maioria dos eleitores votou em Jair Bolsonaro (PL). O atual presidente recebeu 5.331.708 votos, o que corresponde a 60,21% dos votos válidos. Já o petista obteve 3.523.743 votos, o que representa 39,79% dos votos válidos.

A diferença entre Lula e Bolsonaro no Centro-Oeste foi de 1.807.965 votos.

Resultado para presidente na Região Centro-Oeste

Jair Bolsonaro (PL): 5.331.708 votos

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 3.523.743 votos

Brancos: 107.652 votos

Nulos: 198.844 votos

Abstenções: 2.382.165 votos

Resultado para presidente no Distrito Federal

Jair Bolsonaro (PL): 1.041.331 votos (58,81%)

Lula (PT): 729.295 votos (41,19%)

Brancos: 29.663 (1,61%)

Nulos: 38.203 (2,08%)

Abstenções: 369.136 (16,72%)

Resultado para presidente em Goiás

Jair Bolsonaro (PL): 2.193.041 votos (58,71%)

Lula (PT): 1.542.115 votos (41,29%)

Brancos: 43.610 (1,13%)

Nulos: 81.585 (2,11%)

Abstenções: 1.010.270 (20,74%)

Resultado para presidente em Mato Grosso

Jair Bolsonaro (PL): 1.216.730 votos (65,08%)

Lula (PT): 652.786 votos (34,92%)

Brancos: 16.317 (0,85%)

Nulos: 27.398 (1,43%)

Abstenções: 556.566 (22,53%)

Resultado para presidente em Mato Grosso do Sul

Jair Bolsonaro (PL): 880.606 votos (59,49 %)

Lula (PT): 599.547 votos (40,51%)

Brancos: 18.062 votos (1,17%)

Nulos: 51.658 votos (3,33%)

Abstenções: 446.193 votos (22,35%)

No primeiro turno, Bolsonaro já havia ficado em primeiro lugar na região entre os candidatos, com 53,8% dos votos válidos 4.727.672 votos), enquanto Lula teve 37,8% dos votos válidos (3.326.328 votos). A diferença cresceu/caiu no segundo turno. Na primeira fase da disputa, Simone Tebet (MDB) apareceu com 4,7% dos votos, seguido de Ciro Gomes (PDT, 2,5%).