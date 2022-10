No Norte, Bolsonaro derrota Lula no segundo turno para presidente; veja resultados

Publicidade

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu o segundo turno das eleições 2022 e será o próximo presidente do Brasil. Mas o petista não foi o candidato mais votado na Região Norte. O candidato do PL e atual presidente da República, Jair Bolsonaro, obteve 4.782.341 votos, o que representa 38,11% dos votos válidos. Já Lula obteve 4.590.010 votos, o que corresponde a 36,56% dos votos válidos.

A diferença entre Lula e Bolsonaro no Norte foi de 192.331 votos.

Resultado para presidente na Região Norte

Jair Bolsonaro (PL): 4.782.341 votos (38,11%)

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 4.590.010 votos (36,56%)

Brancos: 92.695 votos

Nulos: 209.859 votos

Abstenção: 2.879.543 votos

Resultado para presidente em Acre

Lula (PT): 121.566 votos (29,70%)

Jair Bolsonaro (PL): 287.750 votos (70,30%)

Brancos: 4.722 (1,12%)

Nulos: 6.722 (1,60%)

Abstenções: 166.919 (28,41%)

Resultado para presidente em Amapá

Jair Bolsonaro (PL): 200.547 votos (51,36%)

Lula (PT): 189.918 votos (48,64%)

Brancos: 4.018 (1,00%)

Nulos: 6.200 (1,55%)

Abstenções: 149.448 (27,17%)

Resultado para presidente em Amazonas

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 1.004.817 votos (51,10%)

Jair Bolsonaro (PL): 961.741 votos (48,90%).

Brancos: 21.594 (1,04%)

Nulos: 79.549 (3,85%)

Abstenção: 579.076 (21,88%)

Resultado para presidente no Pará

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 2.509.084 votos (54,75%)

Jair Bolsonaro (PL): 2.073.895 votos (45,25%)

Brancos: 43.602 (0,93%)

Nulos: 75.159 (1,60%)

Abstenções: 1.377.009 (22,65%)

Resultado para presidente em Rondônia

Jair Bolsonaro (PL): 633.236 votos (70,66%)

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 262.904 votos (29,34%)

Brancos: 9.428 (1,02%)

Nulos: 20.949 (2,26%)

Abstenção: 303.655 (24,68%)

Resultado para presidente em Roraima

Jair Bolsonaro (PL): 213.518 votos (76,08%)

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 67.128 votos (23,92%)

Brancos: 2.173 (0,75%)

Nulos: 3.450 (1,21%)

Abstenção: 80.372 (21,92%)

Resultado para presidente no Tocantins

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 434.593 votos (51,36%)

Jair Bolsonaro (PL): 411.654 votos (48,64%)

Brancos: 7.158 (0,82%)

Nulos: 17.833 (2,05%)

Abstenção: 223.064 (20,38%)

No primeiro turno, Lula já havia ficado em primeiro lugar na região entre os candidatos, com 47,1% dos votos válidos (4.554.630 votos), enquanto Bolsonaro teve 45,5% dos votos válidos (4.396.161 votos). A diferença cresceu no segundo turno. Na primeira fase da disputa, Simone Tebet (MDB) apareceu com 4,2% dos votos, seguida de Ciro Gomes (PDT), com 2,4%.