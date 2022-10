No Sudeste, Bolsonaro derrota Lula no segundo turno para presidente; veja resultados

Publicidade

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu o segundo turno das eleições 2022 e será o próximo presidente do Brasil. Mas, na Região Sudeste, a maioria dos eleitores votou em Jair Bolsonaro (PL). O atual presidente recebeu 27.043.620 votos, o que corresponde a 40,53% dos votos válidos. Já o petista obteve 22.793.540 votos, o que representa 34,16% dos votos válidos

A diferença entre Lula e Bolsonaro no Sudeste foi de 4.250.080 votos, ou 6,37%.

Resultado para presidente na Região Sudeste

Jair Bolsonaro (PL): 27.043.620 (40,53%)

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 22.793.540 (34,16%)

Brancos: 873.722

Nulos: 1.831.362

Abstenções: 14.175.712

Resultado para presidente no Espírito Santo

Jair Bolsonaro (PL): 1.282.145 votos (58,04%)

Lula (PT): 926.767 votos (41,96%)

Brancos: 37.214 votos (1,60%)

Nulos: 76.143 votos (3,28%)

Abstenções: 599.995 votos (20,53%)

Resultado para presidente em Minas Gerais

Lula (PT): 6.190.960 votos (50,20%)

Jair Bolsonaro (PL): 6.141.310 votos (49,80%)

Brancos: 183.206 (1,42%)

Nulos: 350.808 (2,73%)

Abstenções: 3.418.331 (20,99%)

Resultado para presidente no Rio de Janeiro

Jair Bolsonaro (PL): 5.403.894 votos (56,53%)

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 4.156.217 votos (43,47%)

Brancos: 126.645 (1,27%)

Nulos: 287.066 (2,88%)

Abstenções: 2.853.222 (22,24%)

Resultado para presidente em São Paulo

Jair Bolsonaro (PL): 14.216.271 votos (55,24%)

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 11.519.596 votos (44,76%)

Brancos: 526.657 (1,92%)

Nulos: 1.117.345 (4,08%)

Abstenção: 7.304.164 (21,06%)

No primeiro turno, Bolsonaro já havia ficado em primeiro lugar na região entre os candidatos, com 47,6% dos votos válidos (23.470.529 votos), enquanto Lula teve 42,6% dos votos válidos (21.037.094 votos). A diferença cresceu no segundo turno. Na primeira fase da disputa, Simone Tebet (MDB) apareceu com 5,2% dos votos, seguida de Ciro Gomes (PDT, 3,2%).