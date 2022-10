Nova regra do TSE para combater fake news está valendo, mas luta é inglória

O grande vilão das fake news não está nas redes sociais — está nos aplicativos de mensageria: WhatsApp e Telegram. Por que, então, o Tribunal Superior Eleitoral agora exige a remoção quase imediata de conteúdos de plataformas como Facebook, Twitter ou Tik Tok? Afinal, agora a decisão é definitiva. O Supremo Tribunal Federal votou contra o pedido da Procuradoria-Geral da República e a nova regra do TSE está valendo. As redes terão duas horas para retirar conteúdos a partir do momento em que a Corte o pedir.

Há duas razões e elas são complementares. O algoritmo das redes está a toda hora procurando aqueles tipos de conteúdo que vão gerar grande engajamento: curtidas, comentários, republicações. Quando algo surge e dá liga, a viralização ocorre muito rápido. A cada giro, mais e mais pessoas abrem os apps e são impactadas pelo vídeo, pelo áudio, pela imagem ou até por um texto.

O WhatsApp alcança muito mais gente, sim. Mas o WhatsApp é invisível. Quem joga qualquer coisa em seus grupos não tem como saber se vai ser muito ou pouco distribuído. As redes são o contrário: são transparentes. Servem, portanto, como um teste para as notícias falsas que vão colar com mais facilidade. Servem, também, como o primeiro nível de distribuição. As pessoas mais engajadas politicamente estão nas redes e pegam de lá aquilo que jogam nos aplicativos de mensagem.

Fachada do Supremo Tribunal Federal em Brasília; Corte mantém resolução que amplia poderes do TSE

A retirada em 24 horas, como era antes, de nada serve. A essa altura, a falsificação já levou sua vida útil, impactou quantos deu para atingir e segue alcançando o Brasil profundo pelo Zap. Isto faz do jogo, ainda mais na reta final de campanha, uma briga contra o relógio. É fundamental que as campanhas sejam capazes de identificar o conteúdo falso muito cedo, o que exige equipes preparadas com as ferramentas técnicas adequadas. Se a Corte for capaz de corroborar que a informação é falsa cedo o bastante e as redes conseguirem tirar do ar aquilo antes que a distribuição tenha chegado em seu pico, talvez a ação seja eficaz.

Ainda assim, é muito difícil. Tudo aquilo que o algoritmo considera viralizante é capaz de alcançar milhões, às vezes, num par de horas ou até bem menos. Não dá tempo sequer de chegar ao tribunal. Contra o algoritmo que gosta do que é sensacional e tem por objetivo apenas vender propaganda para as plataformas, a luta pela democracia é inglória.