Nova Zelândia e Austrália concluem votação do 2° turno para presidente do Brasil

Nova Zelândia e Austrália foram os primeiros países do exterior a encerrarem a votação do segundo turno das eleições no Brasil. Eleitores brasileiros que moram nesses locais foram às urnas, neste domingo, 30, para escolher o próximo presidente do País. Por causa do fuso horário, a votação começa e termina mais cedo na maior parte do exterior.

Em Wellington, capital da Nova Zelândia, o pleito foi concluído por volta de 1h da madrugada, no horário de Brasília. Já na Austrália, que há cinco locais de votação neste ano - Sydney, Camberra, Melbourne, Perth e Brisbane - as urnas foram fechadas às 3h, também pelo horário da capital federal.

Os resultados dos votos fora do País são enviados ao Tribunal Superior Eleitoral e contabilizados apenas após o encerramento da votação no Brasil, às 17h deste domingo. Apesar disso, fotos dos boletins de urna, compartilhadas nas redes sociais pelos eleitores no exterior, antecipam essa contagem de forma extraoficial. Esses documentos mostram quantos votos cada candidato recebeu naquela seção eleitoral específica, bem como os votos para cada partido político, os votos nulos e os votos em branco.

Os candidatos à presidência da República, Lula (PT) e Bolsonaro (PL), realizaram os últimos atos de campanha neste sábado, 29. Foto: Daniel Teixeira/Estadão e Douglas Magno/AFP

Na Nova Zelândia, os boletins indicaram, de maneira preliminar, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 389 votos contra 164 de Jair Bolsonaro (PL), distribuídos em quatro seções eleitorais. As urnas ainda registraram sete votos brancos e nove nulos. Com esses números, o candidato petista vence a eleição nesse país.

Na Austrália, Lula também saiu na frente na disputa eleitoral, segundo levantamento extraoficial. Os boletins de urnas preliminarmente divulgados mostraram vitória do petista com 1.811 votos contra 1.145 de Jair Bolsonaro. Tiveram ainda 63 votos brancos, 96 nulos e 3.540 abstenções. Esses números devem ser contabilizados e confirmados oficialmente pelo TSE ao final do dia no Brasil, a partir das 17h.

Além da Oceania, a votação para o 2° turno da eleição brasileira acontece ainda em outros continentes e regiões do mundo. Segundo o TSE, mais de 697 mil eleitores estão aptos a votar no exterior neste ano, um número 39,21% superior em relação a 2018, quando ocorreram as últimas eleições gerais. Fora do Brasil, não há votação para deputados estadual e federal, senador e governador. Quem mora no exterior ou está no estrangeiro a passeio pode votar em trânsito, mas apenas para presidente da República.