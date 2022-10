Nova Zelândia é primeiro país no exterior a abrir eleições para escolher presidente do Brasil

A eleição de 2022 já começou. Eleitores que moram em Wellington, capital da Nova Zelândia, iniciaram a votação neste sábado, às 16h de Brasília – 8h de domingo, no horário local. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), há 686 eleitores aptos a votar no país, que fica na Oceania.

A Nova Zelândia tem uma diferença de 16 horas em relação à capital brasileira e é o primeiro país a abrir as cabines de votação no exterior. Nas próximas horas, eleitores que moram na Austrália e no Japão também irão as urnas para escolher um candidato a presidente.

Fora do Brasil, não há votação para deputados estadual e federal, senador e governador. Quem mora no exterior e está no País pode votar em trânsito, mas apenas para presidente da República.

A votação no exterior é feita das 8h às 17h, no horário local. Os votos serão enviados para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e totalizados neste domingo, 2, após o fim da eleição no Brasil.

Comprovante

No exterior, as urnas eletrônicas passam pelo mesmo processo que ocorre no Brasil. Antes do início da votação, por volta das 7h, o equipamento emite a “zerézima”, um comprovante de que não há nenhum voto registrado previamente.

Continua após a publicidade

Votação na Nova Zelândia começou às 16 horas deste sábado, no horário do Brasil.

Neste ano, mais de 156 milhões de brasileiros vão depositar seu voto em uma urna eletrônica. O sistema virou alvo de questionamentos desde que o presidente Jair Bolsonaro (PL) pôs em dúvida a lisura do processo, sem prova ou evidência de irregularidade.

O modelo de urna eletrônica começou a ser adotado no Brasil em 1996 e nunca apresentou qualquer indício de fraude. Antes disso, a votação era feita em cédulas de papel, demorava horas e a contagem dos votos se arrastava por dias.