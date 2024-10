Novo exame de Lula é estável, mas presidente cancela viagem à Colômbia na próxima semana

BRASÍLIA – O novo exame de imagem da cabeça do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, realizado nesta sexta-feira, 25, teve resultado estável e ele está apto para trabalhar em Brasília. A informação é de boletim médico divulgado pela unidade do hospital Sírio-Libanês na capital federal.

“O exame está estável em relação aos anteriores. Está apto para exercer sua rotina de trabalho em Brasília. Uma nova avaliação ocorrerá em cinco dias. Ele permanece sob acompanhamento da equipe médica, sob os cuidados do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e da Dra. Ana Helena Germoglio”, afirma o texto.

Lula discursou via videoconferência na Cúpula do Brics Foto: @LulaOficial via YouTube

Lula, porém, cancelou a viagem que faria à Colômbia na semana que vem, segundo a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto. O presidente participaria da Conferência das Nações Unidas para a Biodiversidade. É o segundo compromisso internacional que Lula cancela nos últimos dias. Ele faltou à reunião da cúpula dos Brics, na Rússia, por não estar em condições de enfrentar uma longa viagem de avião. O presidente passa por acompanhamento médico por causa de um acidente doméstico sofrido no último sábado, 19. O petista caiu no banheiro e levou uma pancada na cabeça.

O chefe do governo passou os últimos dias com uma agenda de trabalho menos intensa, despachando do Palácio da Alvorada. Ele participa nesta sexta-feira da solenidade de anúncio do novo acordo sobre a tragédia de Mariana. É a sua primeira atividade no Palácio do Planalto depois do acidente.