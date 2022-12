Núcleo político de Lula discute como resolver disputas por agências e secretarias estratégicas

BRASÍLIA - Com a apresentação dos primeiros relatórios dos grupos técnicos criados pela equipe de transição do governo eleito, o núcleo político de Luiz Inácio Lula da Silva terá que decidir agora disputas abertas entre diferentes áreas por agências e secretarias.

Segundo o Estadão/Broadcast apurou, uma das principais brigas é para decidir quem ficará com a Agência Nacional de Águas (ANA). O Meio Ambiente quer a autarquia vinculada à pasta, mas também são candidatos Desenvolvimento Regional e Cidades.

Marina Silva pode ser a escolhida para liderar uma nova Autoridade do Clima que responderia diretamente ao presidente da República Foto: Mohammed Abed/AFP

No governo Jair Bolsonaro, a agência é vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), que deverá ser dividido em dois pela administração petista, com a criação também da pasta da Cidades. O órgão ganhou maior relevância desde 2020, após a aprovação do Marco Legal do Saneamento. A lei atribuiu à ANA a missão de editar diretrizes nacionais de regulação de água e esgoto – área que historicamente sofreu com fragmentação de regras.

Outra sobreposição de pedidos foi para a criação de uma nova Secretaria de Biodiversidade, que seria responsável por políticas para a exploração sustentável das riquezas naturais do País. Tanto o grupo do Meio Ambiente quanto o da Indústria e Comércio Exterior sugeriram a criação de estruturas com objetivos parecidos e a decisão final, de acordo com fontes, será da área política.

Pesará na decisão das estruturas de cada ministério a definição de quem será o titular das pastas. No Meio Ambiente, a avaliação, segundo uma fonte do grupo, é que a deputada federal eleita Marina Silva (Rede-SP) só não será ministra “se não quiser”. Segundo o Estadão/Broadcast apurou, o relatório do setor citará entre as sugestões a necessidade de criar uma Autoridade do Clima, que responda diretamente ao presidente da República, e Marina poderia ser a escolhida para o novo órgão.

A avaliação é que é necessária uma estrutura acima dos ministérios para tocar compromissos ambientais que impactam em outras áreas, como agricultura e energia, e que isso tornaria mais fácil cumprir compromissos ambientais assumidos pelo País no exterior

Por outro lado, há GTs que não fazem questão de pleitear órgãos para suas respectivas pastas em 2023. É o caso dos Povos Originários, cujo grupo já adiantou que a Fundação Nacional do Índio (Funai) continuará no Ministério da Justiça e que a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) irá seguir no Ministério da Saúde.

Segundo a deputada eleita Sônia Guajajara (PSOL-SP), o novo ministério deve ter uma atuação mais de articulação do que de execução em 2023, até por falta de orçamento próprio.

O senador eleito Flávio Dino (PSB-MA) - um dos mais cotados para assumir o Ministério da Justiça – adiantou ao Estadão/Broadcast que não irá pedir o retorno do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) à pasta. Desde agosto de 2019, o órgão de combate à lavagem de dinheiro foi transferido para o Banco Central, que ganhou autonomia formal no ano passado.