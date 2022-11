Nunca odeie populistas

Publicidade

Quem assume o lado de uma patota contra a outra vai perdendo a capacidade de distinguir os fatos de cada episódio e as narrativas genéricas sobre múltiplos episódios, usadas para eximir seu lado de responsabilidades e lançar todas elas sobre terceiros.

A propaganda populista do “nós” contra “eles” elimina as nuances do mundo real para radicalizar pessoas em torno do ódio aos alegados inimigos, com a agravante contemporânea de que elas passam a viver em bolhas de redes sociais, repletas de propagandistas da guerra tribal, fazendo fortunas como mercadores do caos.

Manifestantes bolsonaristas rezam em frente ao Quartel-General do Comando Militar do Leste, no Rio de Janeiro, durante protesto neste domingo. Foto: Lucas Landau/Reuters

Os esforços de ativar em mentes fanatizadas algum discernimento esbarram, com frequência, na rejeição ao abandono da sensação de pertencer a uma tribo, na impressão de que qualquer socorro é uma tentativa de cooptação por parte da tribo rival e no pavor da humilhação de admitir que elas vinham sendo manipuladas.

”Nunca odeie seus inimigos, isso atrapalha seu raciocínio”, ensinava Michael Corleone em O Poderoso Chefão III, três décadas antes de grupos bolsonaristas revoltados com a vitória de Lula terem bloqueado estradas, prejudicando apenas compatriotas que não contam com o jatinho particular usado pelo petista para pousar em aeroporto privado de Trancoso, no sul da Bahia, onde foi descansar após a campanha.

Ninguém precisa compactuar com Lula e sua impunidade, para repudiar os expedientes de aloprados que, vestindo as cores da pátria, julgam-se patriotas. Antes da eleição, eles acusaram rádios nordestinas de prejudicar Jair Bolsonaro, até o acusador inicial, Fábio Faria, dizer-se arrependido. Depois, apelaram a uma narrativa seletiva contra o mesmo sistema eletrônico que elegeu parlamentares e governadores aliados do presidente.

O método bolsonarista consiste em seis etapas:

1) Criar factoide para acobertar suas culpas;

2) Cobrar posicionamentos sobre o factoide;

3) Usar factoide para atacar instituições;

4) Posar de vítima das reações institucionais;

5) Defender a liberdade (de criar factoides);

6) Mobilizar massas de manobra na defesa.

Depois, claro, xinga-se quem descreve o método, hostilizando-se a imprensa por não reconhecer sua legitimidade.

Eu, Felipe, até reconheço a criatividade do bolsonarismo em sua briga permanente com a realidade, mas, como a vigilância sobre o governo Lula precisará ser mais inteligente que o choro dos derrotados, adapto aqui a lição de Corleone: nunca odeie populistas; odiar um deles torna você mais suscetível à manipulação e à estupidez do outro.