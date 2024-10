Nunes agradece Tarcísio por apoio na campanha em ato com clima de festa

À frente das pesquisas a seis dias do segundo turno, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) agradeceu na noite desta segunda-feira, 21, o envolvimento do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) na sua campanha.

O ato, intitulado “Arrancada para a vitória”, teve clima de festa, demonstrações de otimismo e menções de aliados a uma vitória nas urnas contra Guilherme Boulos (PSOL) no domingo, 28. A campanha comemora o cenário, mas prega cautela para não perder o foco na reta final nem cantar vitória antes da hora.

Ricardo Nunes participa, ao lado de Tarcísio de Freitas, de evento de campanha na zona norte de São Paulo Foto: Daniel Teixeira/Estadão

PUBLICIDADE Tarcísio foi o principal cabo eleitoral de Nunes em um contexto que Jair Bolsonaro (PL) evitou se envolver na campanha diante da simpatia do eleitorado bolsonarista por Pablo Marçal (PRTB) e o cenário apertado, com pesquisas que indicavam empate triplo entre os dois e Guilherme Boulos (PSOL) às vésperas do primeiro turno. “Vamos ganhar a eleição domingo, com vocês liderando esse processo”, disse Nunes à militância presente em um centro de convenções na Casa Verde, zona norte da cidade. Ele afirmou que não há eleição ganha, mas comemorou ter baixa rejeição enquanto o índice de Boulos é maior.

“Mas quero dar destaque especial a um grande amigo, um grande irmão, que esteve conosco em todos os momentos, ombro a ombro. O Tarcísio é uma grande referência nossa. Foi fazer caminhada com a gente, reunião, foi convocar pessoas para a nossa campanha. Eu agradeço muito ao governador Tarcísio por tudo”, completou.

Pouco antes, o governador declarou que “Ricardo vai ser eleito” e que a vitória é da militância e das pessoas que se engajaram na campanha do emedebista. “Essa vitória a gente tem que dedicar a vocês. Essa vitória não é do Baleia [Rossi, presidente do MDB], não é minha, não é do [Gilberto] Kassab [presidente do PSD), não é do André [do Prado, presidente da Alesp), não é nem mesmo do Ricardo. Essa vitória é de todos vocês”, discursou.

O local estava apinhado de aliados e apoiadores de Nunes. Além do candidato a vice, Ricardo de Mello Araújo (PL), marcaram presenças vereadores eleitos e reeleitos, deputados, presidentes de partidos aliados e lideranças políticas, como Gilberto Kassab (PSD) e Milton Leite (União).

Publicidade

Pesquisa AtlasIntel divulgada nesta segunda-feira, 21, aponta Nunes com 54,8% das intenções de voto contra 42,2% de Guilherme Boulos (PSOL). Com a proximidade da votação, o entorno de Nunes comemora a vantagem, mas prega pés no chão.

“Vamos ter mais seis dias de campanha e não tem eleição ganha. Graças a Deus todas as pesquisas mostram que Nunes vai ganhar, mas precisamos trabalhar com afinco, amor e humildade”, disse Baleia Rossi (MDB), coordenador da campanha e presidente do MDB.

Agenda retomada após pausa por causa de apagão

Nunes retomou o ritmo de campanha após cancelar compromissos eleitorais na semana passada por causa do apagão causado pelas chuvas do dia 11 de outubro. Ele intensificará a agenda na reta final, com foco em bairros da periferia, onde Boulos também tenta conquistar eleitores com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na terça-feira, 22, Nunes fará a primeira agenda ao lado de Jair Bolsonaro (PL). O prefeito e o ex-presidente almoçarão com centenas de aliados no Morumbi, em agenda que também terá a presença de Tarcísio.

Depois do almoço, Bolsonaro deve gravar um podcast ao lado do prefeito e do governador Tarcísio de Freitas. À noite, os três participam de um culto com o pastor Robson Rodovalho, fundador da Igreja Sara Nossa Terra.