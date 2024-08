Nunes diz que Bolsonaro deve gravar propaganda eleitoral e culpa Marçal por atrapalhar relação

Para Nunes, Marçal foi responsável por atrapalhar a relação dos dois. “Ele tem uma habilidade de manipular a informação, fazer cortes. Se você entrar na rede dele, está lá a foto dele com o Bolsonaro, o Bolsonaro falando, não te apoio, você é coisa estragada, mas ele mantém lá, e vai criando nas pessoas uma impressão daquilo que não é”, disse o candidato à reeleição.

O atual prefeito confirmou ainda a participação de Bolsonaro nas gravações de propagandas eleitorais. Segundo Nunes, o ex-presidente irá falar sobre o acordo da dívida da capital paulista com a União feito em 2022. Na época, a gestão municipal entregou a maior parte do terreno do Campo de Marte ao governo federal e quitou uma dívida de R$ 25 milhões.