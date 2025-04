Nunes é o 4º prefeito seguido a ser pressionado pelo MP na Justiça a resolver enchentes na capital

Em processo que tramita desde 2014 — ainda na gestão do petista Fernando Haddad —, a Promotoria cobra do Poder Executivo a execução imediata de intervenções no município. Nos últimos 11 anos, ocuparam a Prefeitura também João Doria e Bruno Covas, ambos políticos eleitos pelo PSDB.

No final de janeiro deste ano, 11 representantes do governo Nunes e dois promotores de Justiça de Habitação e Urbanismo participaram de uma tentativa de conciliação na 13ª Vara da Fazenda Pública da capital. No entanto, não houve acordo. “A Municipalidade formulou apresentação apontando as evoluções e medidas adotadas para atendimento das demandas vinculadas à presente ação. Após, pelos representantes do Parquet (membros do MP) foi apontado que as medidas são parciais e ainda demandam aprimoramentos”, diz trecho do termo de audiência.