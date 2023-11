Nunes intensifica busca por apoio de evangélicos e vai à inauguração de igreja com Tarcísio

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), avança em busca por apoio do eleitorado evangélico para sua campanha à reeleição. Nesta quarta-feira, 15, ele estará, ao lado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), na inauguração da sede da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Belém, na zona leste da capital. Como mostrou o Estadão, o prefeito tem intensificado a sua participação em eventos religiosos.

Em outubro, Nunes se reuniu com líderes religiosos em 11 ocasiões, um aumento de sete reuniões em relação ao mês anterior. Entre os encontros, ele foi à reunião do Conselho de Pastores do Estado de São Paulo, com Tarcísio e o pastor Silas Malafaia. Ainda recebeu André Tsuchita, CEO da Assembleia de Deus Ministério do Belém, em seu gabinete e foi a três cultos evangélicos.

Ricardo Nunes tentará a reeleição na capital no próximo ano. Na foto, o prefeito em evento para o lançamento do Plano Estadual do Meio Ambiente, na zona leste de Sao Paulo, em junho Foto: Taba Benedicto/Estadão

Estar ao lado de Tarcísio também faz parte da estratégia do prefeito de olho na corrida eleitoral do ano que vem. Nunes tem usado os encontros públicos com o governador para ganhar visibilidade e promover a ideia de que sua gestão atua em parceria com o Palácio dos Bandeirantes.

Tarcísio, por sua vez, tem elogiado frequentemente o prefeito da capital nos últimos meses. Em agosto, o governador destacou a importância da colaboração entre a Prefeitura e o governo estadual, afirmando que “tem sido fácil e gostoso trabalhar com Nunes”. Esse discurso faz parte de um planejamento para posicionar Nunes como um aliado do Bandeirantes, enquanto o pré-candidato do PSOL, o deputado federal Guilherme Boulos, tem sido retratado por Tarcísio como “uma pessoa que não vai querer dialogar”.

Nesta segunda-feira, 13, Tarcísio fez outra demonstração de proximidade com Nunes. Ele organizou uma festa surpresa para celebrar o 56º aniversário do prefeito. A festividade ocorreu no Palácio dos Bandeirantes, logo após uma reunião com o Conselho de Administração da Enel. Oficialmente, o governador ainda não declarou apoio à reeleição de Nunes. No entanto, nos bastidores, o apoio é tido como garantido, e Tarcísio estaria esperando “o melhor momento” para formalizá-lo.

Vaivém com Bolsonaro

A proximidade entre Nunes e Tarcísio destoa da relação hesitante do prefeito com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Enquanto busca o apoio do ex-mandatário, Nunes procura construir a imagem de um candidato moderado. A dificuldade em se alinhar ao bolsonarismo com um discurso ao centro tem sido sentida pelo prefeito. Ele afirmou recentemente que não tem proximidade com Bolsonaro em um evento universitário. A declaração foi criticada por aliados do ex-presidente, e o prefeito voltou atrás, enfatizando a importância de uma “união do centro com a direita para vencer a extrema esquerda”.

Deputado federal Ricardo Salles decidiu concorrer à Prefeitura de São Paulo Foto: NILTON FUKUDA/ESTADÃO

Diante do vaivém entre Nunes e Bolsonaro, o deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) decidiu concorrer à Prefeitura de São Paulo mesmo que não tenha o apoio do PL, que está comprometido com a reeleição de Nunes. Após desistir da candidatura e reconsiderar, Salles busca uma nova legenda para disputar as eleições municipais de 2024. A saída do parlamentar do PL já foi combinada com o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, porém o assunto ainda precisa ser acertado com Bolsonaro, o que deve ocorrer ao longo desta semana.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou, no início deste mês, que o colega “tem todos os atributos para ser o candidato que vai representar as pautas conservadoras” na capital paulista. Antes disso, o próprio Bolsonaro já havia dito que tem esperança de que Salles tenha sucesso em São Paulo.

Boulos mira igrejas menores

Sem o respaldo das grandes denominações evangélicas, o deputado Guilherme Boulos busca se aproximar da comunidade evangélica por meio de pastores de igrejas menores. Desde setembro, o pré-candidato do PSOL realiza caravanas em bairros da capital. O objeto da ação batizada de “Salve São Paulo” é percorrer todas as 32 subprefeituras da cidade até o fim deste ano. Cada caravana inclui sessões de diálogo com comerciantes locais, líderes comunitários e, também, lideranças religiosas.

Deputado Guilherme Boulos busca se aproximar da comunidade evangélica por meio de pastores de igrejas menores Foto: Leandro Paiva/Divulgação

Até o momento, Boulos se reuniu com pastores nas regiões de São Mateus, Perus, Jabaquara e Butantã. Os encontros ocorrem em áreas onde tanto o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) quanto o PT, que apoia a candidatura de Boulos à Prefeitura, realizam trabalhos sociais. Geralmente, o contato com os líderes religiosos é intermediado por líderes comunitários que já têm afinidade com a esquerda. Assim, a atuação de membros do PT tem sido fundamental para a estratégia do parlamentar.