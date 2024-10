Nunes pede saída da Enel, diz que serviço é ‘ruim’ e também prejudica outras cidades da Grande SP

O prefeito disse ainda que, desde o ano passado, vem pedindo que o Ministério de Minas e Energia, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e o Tribunal de Contas da União (TCU) atuassem no sentido de rescindir o contrato com a Enel. Após o entrevistador ponderar que a atuação não resolveu o problema, Nunes respondeu: “Não conseguiu porque é uma empresa ruim. Por isso a gente precisa trocar a empresa. Não tem como ela ficar aqui”.

Após o apagão, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) passou a apostar as fichas de sua campanha nos danos provocados e no desgaste do prefeito, acusando Nunes de se omitir da responsabilidade por manter a ordem urbana, com ações como poda de árvores e retirada das que caíram após a chuva.