O Brasil precisa de tédio; política virou arena dos barulhentos e País anda de lado

Qual foi a última vez em que algum brasileiro foi dormir tranquilo com a quase certeza de que não acordaria com algum acontecimento surpreendente, espetacular ou inusitado, em geral por meio de memes ou links em seu telefone logo pela manhã? Há mais de década nos acostumamos a receber diariamente delações, denúncias, prisões, frases absurdas, apologias à tortura, agressões, chantagens congressuais ou bizarrices, num fluxo sem pausas e sem fim.

Atualmente já estão quase todos soltos, pelo menos até começar um novo ciclo de prisões. Mas houve um momento de nossa crônica política muito recente em que ninguém tinha segurança de dizer qual personagem estava livre ou encarcerado numa história quase apocalíptica. A sequência de informações inconcebíveis que temos recebido tem ainda causado outro sintoma: a perda da memória. Algo fantástico ocorrido semana passada já está esquecido frente ao novo extraordinário que brilha nas telas do celular.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silve e o ex-presidente Jair Bolsonaro Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO

Hoje, se não é o Lula a defender uma ditadura, é alguém bem próximo a Bolsonaro, senão o próprio, em uma presepada ilegal a alimentar a torrente. E nisso surge um enorme debate dos defensores e detratores dos barulhentos – o zumbido que cresce a partir do zumbido inicial dos boquirrotos. Até frase da primeira-dama insinuando ligação de apagão com privatização, sem qualquer prova, precisamos aguentar.

Há também os inúmeros vídeos de parlamentares vociferantes em comissões do Congresso legendados com a conclusão que precisamos tirar: “Viu como fulano se deu mal?”; “Veja como sicrana deu um show no debate humilhando beltrano!”. Os exemplos vão além da política: esportistas, subcelebridades, artistas, fazem parte desse jorro interminável de informações do nosso admirável mundo novo.

O barulho das vozes divergentes é intrinsecamente ligado à política e à democracia. Mas talvez vivamos um momento em que o barulho passou a ser o objetivo em si. Ou sempre foi assim e não percebemos? As redes sociais na prática só são uma câmara de eco que dão maior volume ao que sempre fomos, mas nem sempre nos verbalizamos? Mas hoje quem não faz muito estrondo se trumbica ou, pior, desaparece. A agitação é a norma.

Somados ao ruído o que temos são a sobreposições de certezas. Intolerantes entre si, brasileiros, incluindo ministros, autoridades, especialistas, líderes e liderados, bandidos e honestos, palpiteiros em geral, têm bastante certeza de suas posições. A dúvida, o autoquestionamento sobre as próprias limitações não estão na moda. Somos como uma família obrigada a conviver sob o mesmo teto na qual os integrantes possuem a completa convicção de que os equivocados são os outros. Todo mundo falando, mas ninguém de fato aberto a ouvir o que é diferente.

A princípio a confusão generalizada não seria algo a se preocupar se o Brasil seguisse de avanço em avanço. Mas se a gente deixa de lado o barulho e dá uma espionada nos índices sociais, do IBGE, por exemplo, verá que o País anda de lado há também cerca de uma década, com desenvolvimento econômico medíocre, dificuldade de superação da pobreza e números de crescimento inferiores à média mundial. Para quem não se esqueceu, até mesmo a presidência do IBGE esteve envolvida em discórdia dia desses.

Preocupados em brigar, em mostrar como os outros estão errados, em defender ideias mofadas, em tentar burlar a ordem legal, contestar eleições, desfazer o já feito, estamos ficando para trás. É divertido para quem está na arquibancada, mas é muito circo para pouco pão. A solução, quem sabe, passe por administradores que nós mal saibamos o nome, porém façam o que precisa ser feito.

Melhor contarmos com dirigentes eleitos quase desconhecidos, entediantes, que coloquem o Brasil numa rota de crescimento, superem o déficit público de maneira sustentável, reduzam consideravelmente o nível da miséria e pobreza, destravem nossa infraestrutura, do que outros que face a tanta espuma e fumaça, não saibamos nem o que efetivamente fazem. A utopia seria: “não me lembro bem o nome daquela em que votei, mas achamos ela ótima”.

*Filósofo e consultor político