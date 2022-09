O escândalo dos pneus e a competição política no Brasil; leia análise

Como escândalos de corrupção surgem? Uma resposta apressada poderia afirmar que atos corruptos são arriscados e difíceis de encobrir. Logo, seria inevitável que, com o tempo, o ato corrupto se tornasse público – configurando um “escândalo”.

Mas essa explicação não basta quando se trata de esquemas como o das “rachadinhas” da família Bolsonaro no Legislativo e o do “Petrolão”, de partidos como o PT, (P)MDB, PP, entre outros. Nesses esquemas, há uma confiança entre os criminosos que desestimula a denúncia interna. Ou seja, quem participa da rede criminosa tem poucos incentivos para denunciá-la à imprensa ou instituições de controle e/ou judiciais. São esquemas bem organizados que só vieram à tona depois de durar muito tempo.

Para nossa “sorte”, diversos suspeitos de corrupção no governo Bolsonaro – em especial no Ministério da Educação – não conseguiram formar uma rede criminosa coesa.

É com esse olhar que podemos entender como o ex- da Educação Milton Ribeiro deu aval para que contratos de obras federais de escolas fossem negociados em troca de propina para dois pastores, como mostra o mais recente escândalo revelado pelo Estadão.

A denúncia é do político e empresário do setor da construção civil Ailson Souto da Trindade, candidato a deputado estadual pelo PP no Pará. De acordo com a reportagem de Julia Affonso e Vinícius Valfré, “o acordo previa que o dinheiro vivo, segundo Trindade, seria escondido na roda de uma caminhonete para ser levado de Belém (PA) até Goiânia (GO), onde está a sede da igreja dos pastores. A propina cobrada era de R$ 5 milhões”.

Só ficamos sabendo de mais essa porque, em março, o jornal revelou que havia um “gabinete paralelo” no MEC controlado por pastores para facilitar o acesso à pasta. Prefeitos relataram que os pastores cobravam propina em dinheiro, compra de bíblias e até em ouro para liberar verbas.

A revelação do esquema ocorreu por causa da insatisfação de “informantes” do esquema, muito menos organizado do que as “rachadinhas” bolsonaristas e o cartel de empreiteiras do Petrolão.

Um ótimo texto acadêmico sobre esse assunto é “Competition by Denunciation: The Political Dynamics of Corruption Scandals in Argentina and Chile”, publicado pelo cientista politico Manuel Balán na revista Comparative Politics em 2011.

O autor estuda 44 escândalos na Argentina e 15 no Chile, entre 1989 e 2007, argumentando que há duas lógicas políticas que explicam a transformação de “ato corrupto” em “escândalo”. Ambas dependem da posição do denunciante na rede política e da ameaça eleitoral representada pela oposição.

A primeira lógica é que o denunciante tem como objetivo ganhar mais espaço dentro da coalizão de governo, que pode também ser entendida como uma rede política maior, que não está apenas dentro do Legislativo, mas também do Executivo. O denunciante, nesse caso, causaria o escândalo ao implicar aliados políticos em atos corruptos, e assim ganharia mais espaço dentro da rede.

A segunda lógica é que o denunciante provoque o escândalo para sair da rede política. Queimaria pontes com os antigos aliados, mas poderia ter o benefício de se colocar como “honesto na oposição”. Parece ser essa a lógica do caso que o Estadão ora revela. Ajuda muito a entender os tipos de corrupção do Brasil de Bolsonaro, diferentes dos esquemas liderados pelo PT de 2003 a 2016.