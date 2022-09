O que é um golpe de Estado? Veja casos na história do Brasil

As convocações para o 7 de Setembro reacenderam a discussão sobre um possível golpe de Estado acontecer no Brasil. Manifestações nas redes sociais repercutiram frases do presidente Jair Bolsonaro (PL), que questiona a lisura do processo eleitoral, e de empresários bolsonaristas que, em troca de mensagens, afirmaram que preferem uma ruptura institucional ao retorno de um governo petista.

Apesar de o presidente ter reiterado que não compactua com um golpe, ele sugeriu mais de uma vez o uso do artigo 142 da Constituição para convocar as Forças Armadas a agirem como um poder moderador. A interpretação de Bolsonaro do dispositivo legal é questionada por juristas.

O assunto ganhou ainda mais força após os atos de 7 de Setembro de anos anteriores, em que apoiadores do presidente disseram “autorizar” que Bolsonaro iniciasse uma intervenção militar no Brasil. Em 2021, grupos de caminhoneiros chegaram a bloquear rodovias para aguardar uma suposta ordem do presidente.

Bolsonaristas pedem intervenção militar durante manifestação de 7 de Setembro de 2021. Foto: Eduardo Rodrigues/Estadão

Com a escalada de tensões entre o Executivo e o Judiciário, diversos setores da sociedade civil se uniram para assinar uma carta em defesa do estado democrático de direito, lida na Faculdade de Direito da USP no último 11 de agosto. As manifestações favoráveis à democracia também defendiam o sistema eleitoral brasileiro e remontaram a 1977, quando o professor Goffredo da Silva Telles Junior leu uma carta em oposição ao governo da ditadura militar.

“Um golpe de Estado se caracteriza pela deposição do chefe de Estado, ou o próprio chefe de Estado dá um golpe com uso da força militar para se perpetuar no poder além do previsto”, afirmou o historiador Carlos Fico.

O temor de um possível golpe - ou “autogolpe”, como chamado por alguns analistas - remonta a outros períodos da história do Brasil. Com uma experiência democrática considerada recente, o País viveu ao menos dois golpes de Estado que, apesar de essencialmente diferentes, reuniram condições parecidas e compartilharam pontos em comum para que acontecessem - um País dividido, o medo do comunismo e o apoio das Forças Armadas.

Para Carlos Fico, porém, não há condições concretas de uma intervenção militar no Brasil. “O que se vê é o apoiador radicalizado fazendo esse tipo de fala contrária à democracia. Faz parte desse acirramento político com viés autoritário que se inaugurou desde o impeachment da (ex-presidente) Dilma Rousseff.”

O que é um golpe de Estado?

De acordo com historiadores e cientistas políticos, um golpe é uma intervenção autoritária no sistema político que interrompe a normalidade institucional e democrática. Na prática, trata-se da tomada do poder estatal à força, sem previsão constitucional. O autogolpe seria a tentativa de um governante que já está no poder permanecer no cargo mesmo tendo perdido uma eleição.

O advogado e professor de Direito Penal Alexandre Wunderlich observou que havia uma deficiência legal no ordenamento jurídico brasileiro que foi corrigida por uma lei sancionada por Bolsonaro em 2021.

A norma criou um título para os crimes contra o estado democrático de direito, sepultando a Lei de Segurança Nacional, de 1983.

Na redação, a Lei 14.197/2021 tipificou a defesa do Estado e das instituições democráticas e definiu que é crime abolir violentamente o estado democrático de direito ou tentar um golpe de Estado.

Nesse ponto, o texto legal define o golpe como a tentativa de “depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído”. A pena é de 4 a 12 anos. Também tipifica como crime a tentativa de impedir ou restringir o exercício dos Poderes constitucionais.

Que golpes aconteceram no Brasil? Quais mandatos presidenciais foram interrompidos?

O historiador Carlos Fico lembrou que no Brasil republicano há uma longa tradição de intervencionismo militar. Alguns bem-sucedidos; outros, não. Ele citou, como exemplo, a deposição do então presidente Carlos Luz, em 1955, que foi tomada como um preparativo para um golpe que aconteceria mais tarde.

Fico também mencionou a deposição de Washington Luís, em 1930, em prol da condução de Getúlio Vargas à Presidência. Washington Luís impediu a diplomação de deputados eleitos, o que gerou uma radicalização entre apoiadores de Vargas. Em resposta, militares depuseram o então presidente e assumiram uma junta militar até a chegada de Vargas.

O historiador também destacou duas tentativas fracassadas de golpe no Brasil. Uma em 1956 e a outra em 1959 - ambas contra o presidente Juscelino Kubitschek.

Dois movimentos, porém, são tomados como golpes de Estado no Brasil: o de 1937, de Getúlio Vargas, e o de 1964, que deu início à ditadura militar no Brasil.

“Em 37, nós tivemos uma ditadura civil apoiada pelos militares. Em 64 os papéis se inverteram: foi uma ditadura militar, mas apoiada por setores importantes civis”, afirmou o historiador da UFMG Rodrigo Motta.

1937: ‘Estado Novo’

Getúlio Vargas chegou ao poder após a chamada Revolução de 30 e, em 1934, o Congresso o elegeu para um mandato constitucional de quatro anos. Em dezembro de 1935, com o argumento de que seria necessário proteger o Brasil do comunismo, Vargas editou uma série de medidas autoritárias e colocou em vigor o Estado de Guerra, que suspendia direitos constitucionais.

Em maio de 37, quando se encerrou a medida, grupos de extrema direita começaram a se articular sob a justificativa de que o comunismo era ainda uma ameaça. Com isso, em meio à campanha da sucessão presidencial, Vargas recebeu o apoio do Congresso para retomar um Estado de Guerra no País.

O apoio também veio após uma ação dos militares, que divulgaram um falso plano chamado Plano Cohen. O documento forjado indicava que comunistas planejavam implementar uma ditadura no Brasil.

Neste contexto, em novembro de 1937, Vargas baixou uma nova Constituição e implantou a ditadura do Estado Novo. Como não destituiu outro governo, mas usou a força para permanecer no poder, o ocorrido é popularmente chamado de “autogolpe”. “A argumentação foi que era preciso uma ditadura para proteger o Brasil do comunismo e para fortalecer o País contra as oligarquias estaduais”, disse Motta.

“Na decretação do Estado Novo, houve a participação bastante significativa de apoio decisivo das Forças Armadas, inclusive com a elaboração desse plano falso. Na sequência os generais Góis Monteiro e Eurico Dutra apoiaram a decretação da ditadura. Foi um golpe com roupagem civil, de aparência civil, mas também com intervenção militar”, completou Carlos Fico. O fim do Estado Novo se deu outubro de 1945.

Golpe militar de 1964

O golpe de Estado de 31 de março de 1964, que culminou na ditadura militar, se concretizou com a deposição do então presidente da República, João Goulart. O estopim para a sua retirada foi uma revolta na Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais, que reivindicavam melhores salários. Jango anistiou líderes presos por subversão de ordem, em discurso improvisado considerado subversivo e tachado como comunista.

Na madrugada de 31 de março, tropas foram mobilizadas em Minas Gerais. Seguiram para o Rio, enquanto o governador do Estado da Guanabara, Carlos Lacerda (UDN), também se preparava para batalhar contra tropas favoráveis a Jango. A disputa nunca ocorreu. Em 1.º de abril, Jango saiu de Brasília em direção a Porto Alegre, último Estado a resistir ao golpe. Seu próximo destino foi o exílio no Uruguai.

A mobilização militar para derrubar o governo de João Goulart foi amplamente apoiada pela população, o que se mostrou em manifestações como a “Marcha da Família com Deus pela Liberdade”, que reuniu 500 mil pessoas em São Paulo em 19 de março.

Os militares assumiram sob a promessa de um governo provisório que iria convocar novas eleições, o que não se concretizou. A ditadura militar durou 21 anos no País, e, durante o período, proibiu eleições diretas, perseguiu e torturou opositores e decretou censura à imprensa. Cidadãos contrários ao regime militar como o ex-deputado Rubens Paiva e o jornalista Vladimir Herzog foram assassinados durante o período.

“Em 64, o golpe significou tirar do poder o presidente que estava ali constitucionalmente governando. Foi retirado à força com base nas armas - tanques saíram às ruas”, afirmou Motta.

“Foi um golpe de Estado majoritariamente militar, mas com participação decisiva do Congresso”, disse Fico. Um dos principais nomes que lideraram o golpe foi o general Costa e Silva, que se nomeou Comandante do Exército, após a deposição do presidente, e fundou o “Comando Supremo da Revolução”.