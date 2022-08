O que esperar da pesquisa Ipec hoje? Vantagem de Lula deve cair, apostam analistas

Nesta segunda-feira, 29, será divulgada a nova pesquisa eleitoral do Ipec (o antigo Ibope) e a tendência, segundo analistas, é que ela mostre uma redução na vantagem de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Jair Bolsonaro (PL).

Agregador de pesquisas Ferramenta do 'Estadão' calcula média do cenário eleitoral com base em levantamentos de 14 institutos

“Ao que parece, as pesquisas daqui para frente vão refletir uma certa estabilidade. E devem apresentar uma leve oscilação do Ciro (Gomes) e Simone Tebet”, disse Marco Antonio Carvalho Teixeira, da FGV. Segundo o analista político, “Lula deve aparecer na frente, talvez com uma diferença de 8 a 12 pontos, captando a oscilação na campanha dele”.

A pesquisa do Ipec, realizada de forma presencial, será divulgada após a realização das sabatinas dos candidatos ao Jornal Nacional, da TV Globo, do início do horário eleitoral gratuito e do primeiro debate entre os candidatos, ocorrido na noite de domingo. No entanto, os analistas acreditam que o maior impacto nas novas pesquisas virá da distribuição do Auxílio Brasil.

“Acredito mais que a mudança possa se dar nas classes de menos renda, de até 2 salários mínimos, em função do pagamento do Auxílio Brasil. Embora, tenham sido interessantes a sabatina e o debate, acho que nenhum candidato foi muito melhor do que os outros”, explicou o analista político Rubens Figueiredo.

Lula e Bolsonaro no debate Band deste domingo, 28 de agosto de 2022.

Outro aspecto apontado como determinante para que a pesquisa não mostre muita diferença com relação às anteriores é a intenção de voto espontânea. “Temos um índice de intenção de voto cristalizado, medido pela intenção de voto espontânea, muito alto. Em algumas pesquisas, 75% dos eleitores dizem espontaneamente votar em Lula ou Bolsonaro. Temos uma rejeição muito alta também. Então, quem está votando de forma espontânea em um candidato não vota no outro de jeito nenhum. Isso tira um pouco o espaço de mudanças significativas no quadro eleitoral”, afirmou Figueiredo.

Para Teixeira, as pesquisas realizadas de forma presencial, como Ipec e DataFolha, funcionam como “bússola sobre como está o cenário eleitoral”.

Pesquisas

Esta semana será marcada por um grande volume de pesquisas eleitorais. Entre esta segunda-feira e o próximo sábado, 3/9, serão divulgados oito levantamentos de intenção de voto para presidente. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) permite consultar os levantamentos eleitorais registrados e a data em que eles terão seus resultados divulgados.

Para esta consulta, foram considerados apenas os institutos que são levados em conta pelo agregador de pesquisas do Estadão, que calcula a Média Estadão Dados. São eles: Datafolha, Ipec (o antigo Ibope), Quaest, Paraná Pesquisas, Vox Populi, Sensus, MDA, PoderData, Ipespe, Ideia, Futura, FSB, Gerp e Real Time Big Data. Nesta manhã, o instituto FSB já divulgou seu levantamento, marcando 43% para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e 36% para Jair Bolsonaro (PL).