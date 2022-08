O que esperar de Tebet no Jornal Nacional? Para analista, resta a ela se projetar para o futuro

A candidata à Presidência da República Simone Tebet (MDB) concede entrevista ao Jornal Nacional, da TV Globo, nesta sexta-feira, 26, a partir das 20h30. A candidata é a última convidada da série de entrevistas que recebeu os principais presidenciáveis ao longo da semana, marcada pelo início da propaganda eleitoral no rádio e na TV, nesta sexta-feira.

Tebet entrou na corrida para ser a candidata da terceira via, mas ainda não chegou à terceira posição nas pesquisas. De acordo com o agregador de pesquisas eleitorais do Estadão Dados de quinta-feira, 25, a candidata do MDB tinha média de 2% das intenções de voto, mesmo número de uma semana atrás.

Para o cientista político Marco Antônio Carvalho Teixeira, professor da Fundação Getulio Vargas (FGV), Tebet chega à bancada do Jornal Nacional para cumprir tabela. Na sua avaliação, a entrada da candidata na corrida como uma alternativa da terceira via teve um custo muito alto.

Simone Tebet visita Fundação Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente em São Paulo; candidata é a entrevistada desta sexta-feira pelo Jornal Nacional Foto: MDB/Divulgação - 24/08/2022

“Ela teve de escantear João Doria, que era um candidato mais forte, mais robusto, mas muito rejeitado pela coligação. Ao mesmo tempo, e enquanto conseguiu formalizar uma aliança entre o partido dela, o MDB, o PSDB e o Cidadania, ela não encontrou adesão majoritária dentro dos partidos.”

Segundo Teixeira, as campanhas majoritárias do PSDB tanto em São Paulo como em outros lugares do País, como Minas, nem levam o nome de Tebet como candidata à Presidência. O mesmo, explica, ocorre com o MDB, sobretudo no Nordeste, onde boa parte da sigla está aliada à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Resta a Simone Tebet neste momento, sem conseguir alavancar as intenções de voto estacionadas entre 1% ou 2% que tinha antes de ser confirmada, fazer um bom papel.”

Resgatar sua atuação ativa na CPI da Covid-19 e estabelecer pontos críticos tanto ao presidente Jair Bolsonaro (PL) quanto ao próprio Lula são algumas das alternativas que a senadora poderá buscar para ter um bom desempenho na sabatina, como opinou o cientista político.

“Ela deve tentar ganhar, nesse espaço, musculatura que o próprio Ciro (Gomes, candidato do PDT) está tentando ganhar”, diz Teixeira. Ele lembra que o ex-governador do Ceará seria, agora, naturalmente o candidato da terceira via considerando o volume de intenção de voto pelo menos três vezes maior do que o de Tebet. Segundo o cientista político, para que sua candidatura fosse viável, ela já deveria estar próxima de dois dígitos, algo em torno de 10%.

“Agora é cumprir tabela, tentar fazer o melhor papel possível, se projetar como alguma liderança e tentar faturar ou nas eleições municipais para a prefeitura de Campo Grande, ou nas próximas eleições nacionais tentando a eleição para o Senado ou a candidatura ao governo do Estado que representa, que é o Mato Grosso do Sul”, diz Teixeira.