O que fazem os deputados federais? Entenda antes de escolher seu candidato

A Câmara Federal do Brasil tem 513 deputados, representando todos os Estados do País. Mas você sabe o que eles fazem? Os deputados federais são os responsáveis por criar leis, sugerir mudanças ou propor o fim das que já existem. As propostas, que passam por comissões de deputados e depois são votadas em plenário, podem ser dos próprios parlamentares ou enviadas pelo Poder Executivo.

Leia também Onde votar? Como justificar? Tire suas principais dúvidas sobre as eleições 2022

Também são os deputados federais que avaliam e votam o Orçamento da União, fiscalizam a aplicação dos recursos públicos e os atos do presidente da República. Eles têm direito a emendas da proposta orçamentária, que são verbas específicas para a realização de determinadas obras em seus Estados. Os parlamentares podem ainda instaurar processos contra o presidente da República.

Projeto aprovado na Câmara classifica transmissão proposital do vírus da Aids como crime hediondo.

Entre os direitos dos deputados estão o foro privilegiado e a garantia de que os processos contra eles só podem ser julgados no Supremo Tribunal Federal (STF). E eles só podem ser presos em flagrante por crime inafiançável.

O número de deputados é proporcional ao número de habitantes de cada unidade da Federação. No ano anterior às eleições gerais, quando eles são eleitos, são feitos os ajustes e cálculos necessários para que cada Estado tenha pelo menos 8 e, no máximo, 70 representantes na Câmara.