A Praça dos Três Poderes espera público de até 30 mil pessoas para a posse de Luiz Inácio Lula da Silva no próximo domingo, 1º. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram apoiadores do petista desembarcando na capital federal para a cerimônia, que contará com um festival de música além das solenidades tradicionais. Veja abaixo museus e pontos turísticos da cidade - é prudente checar se os espaços estão abertos a partir de sábado, dia 31.

Museu de Arte de Brasília

Situado às margens do Lago Paranoá, o Museu de Arte de Brasília possui acervo com obras de arte moderna e contemporânea, que, segundo o site oficial da instituição, vão da década de 1950 ao ano de 2001. O edifício foi projetado e construído nos primeiros anos da capital, seguindo padrões da arquitetura moderna, e abrigou o Clube das Forças Armadas antes de ser transformado em museu.

Memorial JK

Localizado no espaço onde, em 3 de maio de 1957, foi celebrada a primeira missa de Brasília, o memorial JK contém o acervo pessoal do ex-presidente Juscelino Kubitschek, que comandou o Executivo federal durante a construção da cidade. O Memorial foi projetado por Oscar Niemeyer e inaugurado em 12 de setembro de 1981.

O museu conta a trajetória do ex-presidente que promoveu a construção da capital e foi projetado por Oscar Niemeyer. Foto: Divulgação

Catedral Metropolitana de Brasília

A Catedral de Brasília é um dos símbolos da cidade, não só por estar na Esplanada dos Ministérios, área central da cidade, mas também pela arquitetura contemporânea e os traços de Oscar Niemeyer.

Além disso, vários artistas conhecidos possuem obras dentro da igreja, como Athos Bulcão, que pintou passagens da vida de Nossa Senhora e de Jesus e os azulejos do batistério da Catedral, ao lado da matriz. Os três anjos de bronze que pendem sobre nave central e as quatro estátuas dos evangelistas à frente da igreja são do escultor Alfredo Ceschiatti, autor de outras obras importantes na capital.

A Catedral Metropolitana de Brasília é situada na Esplanada dos Ministérios, área central da cidade e é conhecida pelaarquitetura contemporânea e os traços de Oscar Niemeyer; artistas conhecidos possuem obras dentro da igreja

Feira da Torre de TV

A Feira da Torre de TV é uma das mais típicas de Brasília, onde é possível comprar itens do artesanato local e provar receitas típicas. A feira fica a cerca de seis quilômetros da Esplanada dos Ministérios, atrás da Torre de TV. A maioria das lojas abre aos fins de semana, entre 9h e 18h.

É possível encontrar acessórios e itens de decoração feitos de capim dourado, planta típica do cerrado, flores secas, roupas alternativas, brinquedos, calçados de couro e outros souvenires. A feira também conta com apresentações musicais e performances de diversos artistas.

Continua após a publicidade

Museu do Catetinho

Hoje transformado em museu, o Catetinho foi a primeira residência oficial do presidente Juscelino Kubitschek durante a construção de Brasília. O projeto foi assinado por Oscar Niemeyer, assim como vários outros pontos da cidade, e ficou pronto em 10 dias. O prédio traz uma exposição com referências da época, preservação do mobiliário original e outros objetos marcantes da construção da capital.

Parque da Cidade

Considerado o maior parque urbano da América Latina, o Parque da Cidade é um espaço multiuso com 420 hectares e que contém churrasqueiras, quadras para a prática de esportes, praças, lagos, restaurantes e um Pavilhão de Exposições.

Continua após a publicidade

Itamaraty

Sede do Ministério das Relações Exteriores, o Palácio Itamaraty é considerado uma das obras-primas do arquiteto Oscar Niemeyer e é aberto a visitação de forma gratuita. O edifício tem diversos salões adornado com esculturas e obras de arte, além de um jardim com plantas do Cerrado e da Amazônia, elaborado pelo famoso paisagista Roberto Burle Marx.