O que levar para votar? Preciso levar título? Saiba os documentos necessários

Mais de 155 milhões de eleitores estão aptos a participar do primeiro turno das eleições municipais neste domingo, 6 de outubro. Para votar, não é necessário levar o título de eleitor ao local de votação.

A identificação do eleitor na seção eleitoral deve ser realizada por meio da apresentação de algum documento com foto. São seis as opções que podem ser apresentadas no dia da votação.

Urna eletrônica: votação ocorre neste domingo, 6 Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

O eleitor pode se identificar com:

Carteira de identidade (RG) ou carteira de identificação por nome social, no caso de pessoas trans;

Passaporte;

Certificado de reservista;

Carteira de trabalho ou de categoria profissional reconhecida por lei ( não será aceita a carteira de trabalho digital);

será aceita a carteira de trabalho digital); Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Os documentos são aceitos ainda que estejam fora da validade. Também é possível se identificar por meio do aplicativo e-Título. Essa opção só é válida para os eleitores com biometria registrada e que tenham um perfil com foto no aplicativo.

Além do documento necessário para a identificação, é permitido o porte de uma cola eleitoral, em papel, com o número dos candidatos escolhidos pelo eleitor, de forma a facilitar a hora do voto. A anotação pode ser levada pelo eleitor até a cabine de votação. O celular é proibido no local.

