O que os vídeos das câmeras de segurança mostram sobre a ação dos golpistas no Palácio do Planalto

Vídeos do ataque ao Palácio do Planalto, divulgados neste fim de semana pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI) por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), mostram detalhes da ação dos invasores no dia 8 de janeiro, quando este e outros prédios públicos foram depredados em Brasília por vândalos que contestavam a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva na eleição presidencial.

As imagens do circuito interno do palácio reforçam a ação violenta cometida por extremistas. Além da depredação do patrimônio, as gravações mostram agentes do GSI cumprimentando invasores e até tentativa de arrombamento de caixa eletrônico.

São mais de 160 horas de vídeos. O material, ao qual o Estadão teve acesso, foi capturado por 33 câmeras espalhadas nos quatro andares do Planalto.

Extremistas no terceiro andar do Palácio do Planalto no dia da invasão em 8 de janeiro Foto: Reprodução

As câmeras registraram como os invasores ocuparam o epicentro do poder no Planalto. Zanzando sem serem importunados no terceiro andar do palácio, onde fica o gabinete do presidente Lula, eles puderam destruir obras de arte e quebrar vidros.

Ex-ministro do GSI, o general da reserva Gonçalves Dias foi exonerado na quarta-feira, após a CNN Brasil divulgar imagens até então inéditas, mostrando que ele indicou a golpistas a saída do terceiro andar. Em depoimento, o G. Dias, como é conhecido, disse que não tinha condição de efetuar prisões sozinho e encaminhou os invasores para serem detidos no segundo piso.

Veja trechos dos vídeos:

Continua após a publicidade

Um dos vídeos compromete a situação do major José Eduardo Natale, que fazia parte do GSI da Presidência. O oficial aparece conversando calmamente e até cumprimentando extremistas com apertos de mão no corredor do terceiro andar do Planalto, onde fica o gabinete presidencial. Veja:

As câmeras de segurança do Palácio do Planalto captaram todos os passos do ex-ministro-chefe do GSI, Gonçalves Dias, no dia da invasão. Trechos das imagens analisadas pelo Estadão mostram o general do Exército surpreso ao se deparar com extremistas no terceiro andar do Planalto e atônito ao ver os estragos na portaria principal do prédio. Veja:

Continua após a publicidade

Às 21h47, aparecem nas imagens o ministro da Justiça, Flávio Dino, o ministro da Defesa, José Múcio, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, conversando após a invasão. Àquela altura o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já estava no Planalto. Em outros trechos, é possível ver o presidente Lula demonstrando irritação durante conversas com ministros. Veja:

Os vídeos registraram os minutos iniciais da invasão ao Planalto, que ocorreu entre as 15h00 e as 15h30 daquele dia. Em apenas 30 minutos de ação, os golpistas conseguiram expulsar os agentes do GSI do prédio e fizeram os agentes da Tropa de Choque da Polícia Militar do Distrito Federal recuarem para se proteger da horda golpista que os apedrejava.

Única câmera com áudio do Planalto mostra bombardeio, momento da invasão e recuo da PM. No ⁦@Estadao⁩ pic.twitter.com/oz6DJeVMix — Weslley Galzo (@weslley_galzo) April 23, 2023

Os primeiros invasores surgem no Planalto às 15h19. Neste horário, os policiais estavam agrupados do lado de fora. A barreira é formada às 15h11, mas desfeita às 15h27, após o lançamento de uma série de bombas de gás. Também é possível observar quando um dos vigias encosta a porta principal, mas deixa um vão aberto que, mais tarde, é ampliado por radicais. Veja:

Continua após a publicidade

As imagens mostram bolsonaristas furtando estátuas do prédio, depredando câmeras de segurança e fazendo gestos obscenos para as filmagens durante os atos golpistas. Os extremistas furtaram um busto, arrombaram portas, quebraram câmeras de segurança e mostraram dedo para o vídeo. Tudo isso aconteceu por volta de 16h. Veja: