O que Ricardo Nunes fará em 2024? Prefeito de São Paulo responde a perguntas mais feitas na internet

BRASÍLA - Prefeito de São Paulo e pré-candidato à reeleição na disputa municipal do ano quem, Ricardo Nunes (MDB) já projeta o desfecho do ano de 2024. “Devo estar bastante feliz pensando nos próximos quatro anos”, disse em entrevista ao Estadão para a série Joga na Busca.

O Estadão apresentou as perguntas a Nunes como parte do projeto Joga na Busca. Semanalmente, a equipe do portal faz a ponte entre os leitores e as autoridades, para esclarecer dúvidas a respeito das pessoas que estão à frente de decisões que impactam a vida do País.

Nunes é filiado ao MDB e rejeita os rótulos de esquerda ou direita. Quando questionado, o prefeito respondeu com firmeza e um gesto que seu posicionamento político ideológico é de “centro’.

Nos principais buscadores da internet figura a pergunta recorrente se Nunes é dono de uma fortuna. O chefe do Executivo paulistano respondeu que sim: “A maior fortuna é a saúde, minha família, minha cidade”.

Veja abaixo a entrevista:

Continua após a publicidade

É de esquerda ou direita?

Centro!

Em 2024?

Devo estar bastante feliz pensando nos próximos quatro anos.

É casado?

Casado com a Regina.

É de qual partido?

Continua após a publicidade

Do MDB.

Tem fortuna?

Bastante! Muita saúde. A maior fortuna é a saúde, minha família, minha cidade.

Um curiosidade...

O Palmeiras vai ganhar o segundo mundial.