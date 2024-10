O que significa eleito por QP? Entenda resultado na eleição de vereadores

Como mostrou o Estadão, no total, as siglas mais à direita no espectro político elegeram 37 vereadores, enquanto os partidos mais à esquerda, 18. Para os vereadores serem eleitos, não é preciso que conquistem a maior quantidade de votos. Isso ocorre porque a eleição para o cargo usa um sistema diferente do que elege prefeitos, em que vence quem for mais votado.

O modelo, chamado “proporcional”, destina as vagas das Câmaras aos partidos mais votados e considera os quocientes eleitoral e partidário, e as sobras e médias, como critério para definir quem ocupará as cadeiras do Legislativo municipal. Com esse sistema, candidatos com menor votação podem ser eleitos mesmo assim, graças aos “puxadores de voto” de seus partidos.