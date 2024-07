O que significa a expressão ‘selva’ utilizada em troca de mensagens entre Jair Bolsonaro e Mauro Cid

O próprio Exército Brasileiro explicou a origem do termo em seu perfil no Facebook. No início do funcionamento do CIGS, o centro não tinha fichas de viaturas, fazendo com que o militar responsável pelo portão das armas perguntasse o destino das viaturas que saíam do quartel. Quase sempre, recebia uma resposta apressada e lacônica: “Selva!” – era seu destino. “A resposta curta, tão repetida, fez-se saudação espontânea e vibrante, alastrou-se, expandiu o seu significado”, explicou.

Atualmente, o brado “Selva!” é amplamente difundido no meio militar como uma maneira de expressar determinação e compromisso com a missão e os companheiros de farda. Os apoiadores de Bolsonaro também utilizam a expressão com frequência. Durante os ataques à Praça dos Três Poderes, em 8 de janeiro, a expressão “Festa da Selma”, uma alusão à “Selva”, foi utilizada como código para coordenar os ataques na capital federal.