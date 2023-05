O que significam os lavadores de carro oficial e os veículos reluzentes da PGR?; leia análise

Contratos assinados pela Procuradoria Geral da República parecem expor uma parcela da administração pública que se dedica a si mesma. Como mostrou o Estadão, a PGR contratou uma empresa de prestação de serviço e solicitou que ela colocasse à disposição do órgão lavadores de carros oficiais.

Não se discute a dignidade da função executada por gente que faz um trabalho muitas vezes árduo pelas ruas do País. Mas cabe a pergunta: é necessário o Erário manter às suas expensas diariamente pessoas na garagem do prédio oficial para deixar os veículos sedans pretos sempre reluzentes?

Brasília carrega a fama de por muito tempo ter dado a uma casta de servidores públicos benesses que iam muito além das remunerações que faziam jus. Os tempos eram outros, e sustenta-se que foi necessário dar atrativos a gente que iria trocar as praias do Rio pelo interior de Goiás. E foram apartamentos funcionais, carros com motorista, transporte escolar para os filhos.

Nas décadas de 70/80 era comum ver nas portas das escolas privadas brasilienses fuscas e depois opalas levando e buscando filhos de diretores do Banco Central ou ônibus com brasão das Forças Armadas também carregando crianças, não necessariamente para a escola militar.

Contrato da PGR que detalha o que deve fazer um lavador de carros oficiais

As mordomias viraram sinônimo da corte do Planalto Central que de tanto se acostumar a elas, vez ou outra dá mostras de ainda querer mantê-las.

A PGR defende que se tem uma frota de 80 carros precisa deixá-los limpos. Segue-se a pergunta obrigatória: a PGR precisa de 80 carros? Certamente haverá um arrazoado dentro de algum processo explicando porque é assim e porque tudo isso é necessário. Cabe de um tudo em ofícios e memorandos.

Quando se expõe que o Ministério Público Federal assinou em 2020 contrato que previa contratar quatro lavadores de carro oficial, 15 carregadores de móveis dentre outras funções lança-se de novo a pergunta reincidente: precisa mesmo?

O contrato de prestação de serviço em questão estabelecia até mesmo a contratação de ascensorista, atividade em desuso diante da constatação óbvia da humanidade de que não é necessário manter um ser humano trancado numa caixa para apertar um botão que está ao alcance da mão de qualquer um que entra no cubículo que se chama elevador.

As seis vagas de ascensorista estavam no contrato da PGR com a empresa prestadora de serviços terceirizados até dezembro do ano passado, quando foram substituídas pelo posto de auxiliar administrativo. E fica-se com a impressão que aquela constatação da falta de sentido de ter-se um ser detido no cubículo tardou a chegar na sede do MPF. Que não tarde a vingar a ideia de que a administração pública não se presta somente a si.