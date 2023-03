O trumpismo de Lula

Nem Donald Trump indicou seu próprio advogado, o ex-prefeito Rudolph Giuliani, para a Suprema Corte dos EUA, como Lula cogita fazer com Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal do Brasil.

Mas o ex-presidente americano também cogitou a indicação, a julgar pelo livro Fogo e Fúria – Por dentro da Casa Branca de Trump, do jornalista Michael Wolff.

“Antes de escolher Neil Gorsuch, ele se perguntou por que o cargo não estava indo para alguém que fosse amigo e leal. Na visão de Trump, seria um desperdício dar o trabalho a quem ele nem conhecia”, narra o autor. O então presidente considerou “todos os seus amigos advogados, todos eles escolhas improváveis, se não peculiares”, mas “a única escolha improvável, peculiar e natimorta à qual ele sempre voltava era Rudy Giuliani”.

O advogado Cristiano Zanin foi responsável por defender Lula nos processos relacionados à Operação Lava Jato Foto: Dida Sampaio/Estadão - 25/09/2019

Trump quase descartou Gorsuch quando ele chamou de “desmoralizantes” seus ataques ao Judiciário: “em momento de ressentimento, decidiu retirar a indicação” e “voltou a discutir como deveria tê-la dado a Rudy”, porque “ele era o único cara leal”.

Zanin não é o “único cara leal” a Lula, que conta com um exército de amigos nos meios jurídico, político e jornalístico. Mas o presidente resiste a descartar seu defensor na Lava Jato, porque ninguém do direito o supera ou se aproxima tanto do atual ocupante da vaga, Ricardo Lewandowski, em expectativa de “lealdade”, ou seja, de compromisso vitalício com aquela “gratidão” que Lula reclamou ter faltado ao indicado por Dilma à PGR, Rodrigo Janot.

Se quatro ministros de seu governo (Rui Costa, Wellington Dias, Renan Filho e Waldez Góes) emplacaram suas mulheres (Aline Peixoto, Rejane Dias, Renata Calheiros e Marília Góes) em tribunais de contas nos Estados que governaram (Bahia, Piauí, Alagoas e Amapá), por que Lula não emplacaria seu advogado no STF? Ele acaba de manter nas Comunicações o ministro Juscelino Filho, que, entre outras farras, usou R$ 5 milhões do orçamento secreto para asfaltar a estrada que corta a própria fazenda.

O apelo à impessoalidade e à moralidade pública, neste cenário de descaramento patrimonialista, soa tão inútil quanto ressaltar que nem qualificação técnica é salvo-conduto para conflitos de interesses, mas, sim, amostra de que o postulante pode conseguir outros empregos, eticamente compatíveis. Já o movimento pela indicação de uma ministra negra ao STF incomoda mais o trumpismo de Lula, porque o constrange no campo do zelo pela diversidade, tão caro ao discurso petista.

Vai preferir um homem branco e rico, presidente?