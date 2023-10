OAB escolhe filhos de ministro do STJ e de desembargador para disputar vagas do TRF-1

BRASÍLIA - O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) escolheu nesta segunda-feira, 23, os 12 advogados que irão disputar as duas vagas abertas do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1). Os nomes escolhidos batem com a “cola” divulgada pelo ex-presidente da OAB Marcus Vinicius Coêlho na véspera da votação. A mensagem foi antecipada pelo Estadão.

Entre os escolhidos estão Eduardo Martins, filho do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Humberto Martins, próximo ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL); e Larissa Tork, filha do desembargador do Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP) Carlos Tork. Os advogados Thiago Lopes Cardoso Campos, apoioado pelo senador Jaques Wagner (PT-BA), e Flávio Jardim, do escritório Sérgio Bermudes, também compõem as listas sêxtuplas.

BRASILIA DF 19/12/2017 POLITICA Corte STJ Ministro Humberto Martins Foto: Gustavo Lima/STJ

As vagas fazem parte do chamado quinto constitucional. A partir da escolha da OAB, o TRF-1 vai cortar o número de candidatos pela metade e definir listas tríplices. A escolha final é do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Confira a lista de escolhidos:

Lista 1

⇒ Diogo Seixas Condurú - OAB-PA

⇒ Flávio Jaime de Moraes Jardim - OAB-DF

⇒ Thiago Lopes Cardoso Campos - OAB-BA

⇒ Clarice Viana Binda - OAB-MA

⇒ Marco Antônio Coêlho Lara - OAB-DF

⇒ Liz Marília Guedes Vecci Mendonça - OAB-GO

Lista 2

⇒ Eduardo Filipe Alves Martins - OAB-DF

⇒ Rebeca Moreno da Silva - OAB-RR

⇒ Larissa Chaves Tork de Oliveira - OAB-AP

⇒ João Celestino Correa da Costa Neto - OAB-MT

⇒ Vicente de Paulo de Moura Viana - OAB-DF

⇒ Marcus Gil Barbosa Dias - OAB-RR

A disputa incluía ainda a advogada do Piauí Tacia Helena Nunes Cavalcante, mas ela desistiu da candidatura após o Estadão revelar que a mulher é esposa do advogado Shaymmon Emanoel Rodrigues de Moura Sousa, um dos 81 conselheiros federais da OAB que participam da votação. O currículo de Tácia Nunes apresenta apenas uma graduação, em direito, pelo Centro Universitário Uninovafapi. A advogada foi secretária parlamentar da deputada federal Iracema Portella (PP-PI), aliada e ex-esposa do senador Ciro Nogueira (PP-PI), entre novembro de 2019 e fevereiro de 2022. Ganhava R$ 2.238,29 por mês.