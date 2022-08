‘Ofender, ameaçar e restringir o direito à liberdade contraria a Constituição’, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta quinta-feira, 25, no Twitter, que “ofender, ameaçar e restringir o direito à liberdade contrariam a Constituição”. “Honrar a Constituição, em especial direitos e garantias fundamentais, é o que diferencia democratas de demagogos”, escreveu ele em uma sequência postada na rede social.

Bolsonaro e seus apoiadores costumam dizer que o Supremo Tribunal Federal (STF) restringe liberdades com os inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos. “Respeitar a democracia é muito diferente de assinar uma ‘cartinha’”, escreveu Bolsonaro.

- A agressão à liberdade de expressão (art. 5°, IX, e art. 220, §§ 1º e 2º, da CF) é típica daqueles que se dizem ESTADISTAS, mas posam ao lado de DITADORES, defendendo governos como os da NICARÁGUA, CUBA e VENEZUELA.



- Deus, Pátria, Família e Liberdade.



- Pres. Jair Bolsonaro. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 25, 2022

A manifestação do presidente vem na sequência da operação determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, contra empresários bolsonaristas que foram alvo de busca e apreensão. Esses empresários são investigados por conta de comentários em grupo de Whatsapp defendendo golpe.

O presidente voltou a citar países da América Latina governados por regimes de esquerda, como fez em outros momentos em sua campanha, dizendo que a agressão à liberdade de expressão é “típica daqueles que se dizem estadistas, mas posam ao lado de ditadores, defendendo governos como os da Nicarágua, Cuba e Venezuela”.

E aí, adianta assinar cartinha de democracia e bater palma para abuso pra cima de empresário inocente por falar em grupo de whats? Quem está a salvo?

#1984 — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) August 25, 2022

O filho do presidente e deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) também usou o Twitter para criticar a operação da Polícia Federal, autorizada por Alexandre de Moraes. “E aí, adianta assinar cartinha de democracia e bater palma para abuso pra cima de empresário inocente por falar em grupo de whats? Quem está a salvo?”