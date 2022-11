Dutra é liberada na altura de Guarulhos; veja situação em outros pontos de SP

Publicidade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informa oito pontos de interdição em rodovias federais do Estado de São Paulo no início da tarde desta terça-feira, 1º. Também há paralisações em estradas estaduais. O acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Avenida Monteiro Lobato e na rodovia Hélio Smidt, chegou a ficar parcialmente bloqueado, mas já foi liberado; 25 voos foram cancelados. Também foi liberado o trecho da BR 153 que estava bloqueado, no quilômetro 289, em ambos os sentidos; a Régis Bittencourt foi liberada na altura do quilômetro 323, os outros pontos de bloqueio permanecem; na Raposo Tavares, perto do Rodoanel, entre outros.

Segundo a CCR ViaOeste, na altura do quilômetro 26 da rodovia Castelo Branco, na região de Barueri, há bloqueio parcial em ambos os sentidos. Também há registro de bloqueio parcial em ambas as pistas da Castelo Branco na região de Osasco. Ainda há filas de congestionamento, principalmente na altura do km 19.

Outra rodovia com problemas é a Senador José Ermínio de Moraes, também na região de Sorocaba. Há bloqueio total da via em ambos os sentidos.

Ainda de acordo com a concessionária, a rodovia Raposo Tavares está parcialmente bloqueada na região de Sorocaba, na altura do km 101. O fluxo segue pela pista expressa no sentido da capital paulista e pela marginal, no sentido do interior, pela faixa esquerda.

Por volta das 10h, segundo a PRF, a Dutra já havia sido liberada nos seguintes municípios: Guararema, Santa Isabel, Arujá, Guarulhos e São Paulo. No momento, a rodovia segue com ao menos seis pontos de interdição, nas seguintes cidades: Barra Mansa (RJ), Resende (RJ), Jacareí (SP), Taubaté (SP), São José dos Campos (SP) e Arujá (SP).

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), houve bloqueio sob a Ponte das Bandeiras, na Marginal Tietê, no sentido Ayrton Senna, na manhã desta terça-feira. Por volta do meio-dia, a via foi totalmente liberada. Os bloqueios foram acompanhados pela Polícia Militar. Apesar dos protestos, o rodízio de veículos está mantido nesta terça-feira para carros com placas finais 3 e 4.

Ainda segundo o DER-SP, a rodovia Luiz de Queiroz está totalmente interditada na região de Americana. Não há opção de desvio de tráfego. Também permanece interdição parcial na rodovia Raposo Tavares, na região de Cotia. Tráfego flui apenas pela faixa 1 da esquerda.

Motoristas que se dirigiam para SP, surpreendidos pela paralisação na Mogi-Dutra, reclamaram da ausência da Polícia Rodoviária e da PM. “A polícia devia bloquear o acesso das pessoas no início da estrada. Ia evitar que mais gente ficasse parado no meio do caminho sem ter como voltar”, disse um médico que trabalha na capital. Ele pediu para não se identificar.

Bolsonaristas que preferiram não se identificar na Mogi-Dutra disseram ser “absurdo o Exército bater continência para um ladrão”. Falam em 72 horas de bloqueio.

Caminhoneiros bloqueiam estradas em manifestação contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas urnas.

Conforme a Arteris Régis, a Régis Bittencourt está com pontos de bloqueio em razão dos protestos. No sentido de São Paulo, a pista está interditada na altura do km 280, em Embu das Artes. Há ao menos 10 km de lentidão. Segundo a concessionária, os veículos leves estão passando pelo acostamento. Na região de Campinas Grande do Sul, também no sentido da capital paulista, há interdição na altura do km 67,6.

No sentido de Curitiba, a pista está interditada na altura do km 279,9, em Embu das Artes, onde há ao menos uma fila de 2 km. Também em Campina Grande do Sul, há bloqueio que provoca fila de 1 km.

A concessionária Arteris Fernão Dias informa que há pontos de bloqueios na BR-381/MG, em razão das manifestações. Segundo a empresa, no sentido da capital paulista, há fila de 2,5 km na altura do km 485, em Betim, com ocupação da faixa da direita e acostamento. Em Igarapé, as faixas foram liberadas.

No sentido contrário, para quem segue em direção a Belo Horizonte, há interdição na região de Campanha, na altura do km 774,2, com ocupação da faixa da direita e acostamento. Em Betim e em Igarapé, os trechos foram liberados.

Por volta das 9 horas, a rodovia Hélio Smidt, que dá acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, foi liberada. A concessionária que administra o aeroporto orienta que os passageiros verifiquem a situação de seus voos com as companhias aéreas.

Panorama completo das interdições em rodovias federais no Estado de São Paulo. pic.twitter.com/kz9Je6h9ex — Polícia Rodoviária Federal em São Paulo (@prf_sp) November 1, 2022