Ônibus com torcedores do Corinthians fazia viagem irregular antes de acidente com 7 mortos, diz ANTT

BRASÍLIA – A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou que era irregular a viagem do ônibus envolvido em um acidente com sete mortos na madrugada deste domingo, 20. O veículo transportava 43 torcedores do Corinthians na rodovia Fernão Dias (BR-381), quando se acidentou na altura do km 525,4, na altura de Brumadinho, em Minas Gerais.

Acidente com ônibus que transportava torcedores do Corinthians em Minas Gerais tem 7 vítimas fatais confirmadas Foto: Corpo de Bombeiros

Segundo o comunicado da ANTT, o ônibus não tinha nem registro nem autorização da agência responsável pela fiscalização do setor. De acordo com um técnico da agência entrevistado pelo Estadão, o veículo precisaria de autorização para prestar esse tipo de serviço e ainda deveria ter obtido uma licença específica para a viagem. A agência relatou que vai repassar todas essas informações para as autoridades de segurança pública, “quando solicitada”.

Os torcedores voltavam do jogo em que o Corinthians enfrentou o Cruzeiro na noite de sábado, 19, no Mineirão, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro de Futebol.

De acordo com comunicado publicado no site da Arteris, concessionaria responsável pela via, o ônibus transportava 43 pessoas. O veículo teria adentrado uma curva, colidiu com o talude (inclinação na superfície lateral para promover a estabilidade do terreno) e, na sequência, tombou.

Continua após a publicidade

“Estamos com dificuldade de identificar e fechar a conta de passageiros, porque não havia lista oficial de passageiros e algumas das vítimas não portavam documento. Esse número de 43 passageiros é o mais próximo que chegamos. Mas o número de óbitos confirmados são 7″, afirmou ao Estadão uma porta-voz dos Bombeiros de Minas Gerais.