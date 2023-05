Operação contra Bolsonaro não se mistura com pauta econômica do Senado, diz Pacheco

BRASÍLIA – O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta quarta-feira, 3, que a operação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro tem de ficar apartada da pauta econômica do Senado.

“Não podemos misturar essas polêmicas com a pauta principal do país que é a pauta de crescimento. Temos que apartar isso, e meu papel como presidente do Senado é priorizar o que é papel do Senado. Essas outras questões é papel da Justiça”, disse ele.

A casa de Bolsonaro foi alvo de busca a apreensão autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Ex-assessores do político foram presos. A suspeita é que tenha havido falsificação de informações sobre vacinação contra a covid-19.

“Temos uma missão aqui no Senado de cuidar dessa pauta econômica, superar nossa crise econômica, dificuldade de elevação de juros, de desemprego, de fome”, afirmou o senador.

“Casos concretos submetidos à Justiça é muito difícil comentar sem conhecimento pleno. Mas é papel do Judiciário, o Judiciário tem que cumprir seu papel e evidentemente esperar agora que as pessoas possam se defender”, declarou Pacheco.

“Todo e qualquer investigado que tenha o alcance desse tipo de decisão tem o direito ao contraditório, de ampla defesa”, afirmou ele.