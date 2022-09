Operação policial na Maré, no Rio, deixa sete mortos

RIO - Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar do Rio resultou em pelo menos sete mortos, oito feridos e 26 presos em duas das dezessete favelas do Complexo da Maré, na zona norte do Rio. A ação aconteceu no fim da madrugada e durante a manhã e tarde desta segunda-feira, 26.

Segundo a PM, todos os mortos e feridos são suspeitos de envolvimento com crimes. Durante a ofensiva policial, supostos integrantes de uma facção criminosa abriram uma live em uma rede social para exibir um suposto refém e cobrar negociação com os policiais. A transmissão foi interrompida, e as autoridades não se manifestaram sobre ela.

A ação policial ocorreu na Vila do João e Vila dos Pinheiros. Em consequência, 36 escolas (entre elas o principal câmpus da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na Ilha do Fundão) e quatro postos de saúde não funcionaram.

As três vias expressas mais importantes do Rio (Avenida Brasil, Linha Vermelha e Linha Amarela) foram interditadas várias vezes, de manhã e à tarde. As interrupções foram provocadas por criminosos ou pela polícia, em trechos perto do conjunto de favelas.

O complexo da Maré é delimitado pela Avenida Brasil e pela Linha Vermelha. As vias, nesse trecho, são paralelas. A Linha Amarela liga as duas.

Segundo o governo fluminense, os setores de inteligência das polícias receberam a informação de que uma facção criminosa invadiria uma favela dominada por um grupo criminoso rival. Foram mobilizados então 120 policiais do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da PM, e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), o grupo de elite da Polícia Civil. Com o apoio de helicópteros e veículos blindados (conhecidos como “caveirões”), o efetivo foi às favelas, onde o confronto ocorreu.

O Hospital Federal de Bonsucesso, na zona norte, informou que recebeu quinze baleados nos confrontos no Complexo da Maré. Sete das vítimas chegaram mortas, cinco receberam alta, duas estão internadas e uma foi transferida para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha Circular (zona norte).

Até às 15h haviam sido apreendidos sete fuzis, oito pistolas, uma réplica de arma de pressão de ar comprimido, uma granada, aproximadamente uma tonelada de maconha, 50 pés de maconha, 48 frascos de lança-perfume e 20 carros e motocicletas que haviam sido roubadas ou furtadas.

Escola é metralhada

Durante o confronto entre policiais e criminosos, a sede do Projeto Uerê, projeto social que funciona há mais de 20 anos na Maré, foi atingida por disparos, segundo a fundadora, Yvonne Bezerra de Melo. Ninguém se feriu, mas houve susto e pânico. Em função de experiências anteriores, o prédio da instituição tem, nas paredes e no teto, placas que avisam e pedem: “Escola. Não Atire”.

Nas redes sociais, ao comentar a operação na Maré, a educadora Yvonne Bezerra de Mello, fundadora do projeto social, criticou as políticas de combate à criminalidade adotadas pelos governadores do Rio nas últimas décadas.

“Pânico total, via expressa fechada, caveirões atirando dentro da comunidade, escolas fechadas, assim como o Uerê. O que fizeram esses governadores nessas décadas? Nada. Estou na Maré trabalhando há 24 anos e nada mudou: corrupção, operações sem objetivo, mortes, firulas na segurança pública para inglês ver. Para mostrar serviço com pífia apreensão de armas e drogas. Votem, votem nesses caras cujo objetivo é encher as burras e ajudar os amiguinhos, como no caso do Ceperj. E o Rio nas mãos da milícia e do tráfico com entranhas profundas na política, que por seu lado nada faz porque usa essa população massacrada por falta de bons governos no Estado. Há anos penamos com esses corruptos que elegemos. Acabei de saber que as paredes do Uerê foram metralhadas. Não existe respeito e escolas atingidas demonstram total falta de preparo nessas operações”.

Para a especialista em segurança pública e professora da Universidade Federal Fluminense (UFF) Jacqueline Muniz, faz parte da missão da polícia frustrar o embate entre grupos armados rivais e sustentar a paz social.

Mas, opina, “mais uma vez, a governo e as polícias não fizeram seu dever de casa básico, que diferencia uma organização profissional de uma bando armado que faz uso da violência indiscriminada, qual seja: luz do sol nos processos decisórios, desde o planejamento a luz da missão até a sua execução. A operação inviabilizou a circulação de pessoas, bens e serviços, produzindo insegurança dentro e fora da Maré, comprometendo a finalidade de sustentar a ordem pública e prover segurança”.

Na opinião de Jacqueline, existe autonomia demais e controle de menos na ação policial.

“Tudo passa a se justificar com a fabricação de saldos operacionais, sem produzir impactos efetivos sobre o crime organizado”, afirmou. ”Cria-se a ilusão que o tráfico começa e termina na boca-de-fumo. Onde estão os fornecedores internacionais, onde estão os representantes de vendas? Qual a logística que coloca a droga na favela? Tudo isso está no asfalto, incluindo candidatos cuja carreira serve como lavanderia do dinheiro do tráfico e da milícia.”

A especialista avalia que “a operação serviu como palanque eleitoral estimulando o agravamento do temor véspera de eleição”.

Governador comemora ação policial

Após a operação desta segunda-feira, o governador e candidato à reeleição Cláudio Castro (PL) elogiou a ação das polícias.

“Mais uma vez a polícia fazendo seu trabalho. Mais de uma tonelada de maconha, 50 pés de maconha, sete fuzis, oito pistolas (apreendidas), 20 pessoas presas (na verdade foram 26). É a polícia tirando de circulação essas pessoas e com certeza libertando a população. Hoje tiveram (sic) grande número de presos, mostrando que a política que a gente está fazendo jamais celebra a morte de ninguém, jamais é pra matar alguém. O que a gente quer é libertar nossa população. Para cuidar da segurança pública tem que ter uma ação enérgica, e essa ação enérgica o governo tem tido”.

Em quatro operações, 75 mortos

Quatro operações policiais realizadas pela polícia do Estado do Rio de Janeiro em pouco menos de 17 meses (desde maio de 2021) deixaram 75 mortos. Entre elas figuram três das quatro operações mais letais da história do Rio. A mais letal ocorreu em 9 de maio de 2021 na favela do Jacarezinho, na zona norte, quando policiais mataram 28 pessoas.

Em 24 de maio deste ano, 25 pessoas foram mortas durante uma operação policial na Vila Cruzeiro, também na zona norte. Essa foi a segunda operação em letalidade. Já em 21 de julho passado, uma operação com policiais militares e civis no Complexo do Alemão, outro conjunto de favelas da zona norte, deixou pelo menos 17 mortos. Foi a quarta operação mais letal da história. A terceira ocorreu também no complexo do Alemão, mais de dez anos antes. Foi em junho de 2007, quando 19 pessoas foram mortas.

Hoje, as nossas polícias Civil e Militar impediram que traficantes fortemente armados se deslocassem na saída de uma festa clandestina na Maré para invadir outra comunidade. Com base em dados de Inteligência, o #BOPE e a @coreoficial fizeram uma operação cirúrgica. pic.twitter.com/JDUpmqMNdh — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) September 26, 2022