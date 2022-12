‘Opositor’, ‘cara’ como Bolsonaro se referiu a Lula na live de despedida do mandato

BRASÍLIA - Na primeira live desde que foi derrotado na eleição, o presidente Jair Bolsonaro se referiu ao seu sucessor como “oposição” e “cara” e ao futuro governo como “capenga”. Em uma hora e meia, Bolsonaro não pronunciou o nome de Luiz Inácio Lula da Silva a quem se recusa a passar a faixa no dia primeiro. Nas suas últimas horas de mandato, Bolsonaro também não tratou a posse como algo certo. Só se referiu ao ato como algo “previsto” para ocorrer.

O presidente embarca nas próximas horas para Orlando, destino conhecido pelos parques da Disney. Dados oficiais mostram que os brasileiros ficaram em quinto lugar entre os que mais visitaram Orlando em 2021, quando 59,3 milhões de pessoas de todo mundo estiveram por lá. O governador da Flórida, Ron DeSantis, é apadrinhado de Donald Trump, parceiro ideológico de Bolsonaro.

Bolsonaro fez a primeira live nesta sexta-feira, 30, desde a derrota no segundo turno das eleições para Luiz Inácio Lula da Silva

Bolsonaro inovou no mandato ao usar lives para falar diretamente com seu eleitorado sem ser questionado ou interrompido. Na última, o presidente omitiu a viagem ou sua decisão de não transmitir a faixa para Lula. Ao tratar a posse como algo que está previsto, como se não fosse certo, o presidente deixa essa lacuna no seu discurso como mais uma mensagem subliminar ao seu eleitor ainda esperançoso de que o resultado da eleição será revertido.