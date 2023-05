Opositores criticam ‘aparelhamento’ do governo federal por movimento sindical: ‘Vão cobrar a fatura’

A proximidade entre o movimento sindical e o governo federal se tornou alvo de críticas de opositores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que acusam o petista de querer recriar o imposto sindical no Brasil e lotear fundos de pensão.

Como mostrou o Estadão, as centrais sindicais estão obtendo espaço no Palácio do Planalto e tendo pautas atendidas, como o reajuste da tabela do Imposto de renda e o aumento do salário mínimo acima da inflação. A maior delas e historicamente identificada com o PT, a Central Única dos Trabalhadores (CUT), cobra a “desbolsonarização” do governo, para que os dirigentes de estatais, como a Petrobras e a Embrapa, e dos bancos públicos, além das delegacias regionais do trabalho, falem a mesma língua dos sindicalistas.

Lula recriou conselhos, como o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), conhecido como “Conselhão, com a participação de líderes sindicais, e o PT atuou pela nomeação de sindicalistas em fundos de pensão. O movimento é tomado como uma cobrança de fatura do apoio recebido nas eleições.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante solenidade com as lideranças das Centrais Sindicais, no Palácio do Planalto. Ao lado do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, Lula instalou grupo de discussão da nova política do salário mínimo Foto: Wilton Junior/Estadão

O deputado federal Joaquim Passarinho (PL-PA) afirma que a aproximação do PT com a área sindical é natural, mas argumenta que os movimentos vão “cobrar a fatura” pelos apoio a Lula na eleição. “O problema é quando isso começa a reverter em benefícios. Essa atividade sindical tem que ser objetiva, não por benefícios”, disse.

“Os fundos que tiveram um rombo na época do governo do PT voltaram a ficar equilibrados agora. Se você voltar a pegar fundo de pensão e colocar na mão de sindicalista, você vai ter um problema”, disse. “É uma preocupação você por na frente de um órgão desse que investe muito dinheiro dos funcionários ser usado politicamente. Em tese o sindicato seria para fiscalizar quem estivesse gerenciando o fundo. Quando ele mesmo está gerenciando, quem fiscaliza ele?”, completou.

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) se diz “a favor dos direitos dos trabalhadores”, mas entende que as associações não resguardam o interesse das classes que defendem. “São espaços de privilégios e negociações que contrariam os interesses de seus representados”, disse. " O principal objetivo dessas organizações deveria ser negociar o salário com os empregadores, garantindo e resguardando direitos dos seus representados. Mas, na prática, os sindicatos têm se interessado muito mais em obter prestígio com políticos para conseguir cada vez mais vantagens”, completou.

Já os líderes sindicais argumentam que as associações foram definidores já neste governo na decisão por aumentar o salário do mínimo a R$ 1.320, e a nova faixa de isenção do Imposto de Renda, que vai subir para R$ 2.640. Ricardo Patah, presidente da União Geral dos Trabalhadores, diz que, no governo de Jair Bolsonaro, as pautas dos trabalhadores eram jogadas no lixo. “O governo não será a República dos Sindicatos, mas vai proporcionar o diálogo entre capital e trabalho”, afirmou.

Cobrança sindical

Em discurso no Senado na última quarta-feira, 26, o senador Rogério Marinho (PL-RN) criticou a possibilidade de retorno do imposto sindical no Brasil. A contribuição sindical tributária obrigatória deixou de existir com a Reforma Trabalhista de 2017.

Em entrevista ao Estadão, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que a cobrança taxativa não deve retornar, mas um grupo de trabalho criado pelo governo avalia novas formas de financiamento sindical.

“O Brasil virou uma fábrica de sindicatos. Existia até sindicato dos trabalhadores dos sindicatos. Era um exercício de criatividade se criar instituições para capturar uma parte dessa verba pública”, disse Marinho.

O senador critica uma votação que avançou no Supremo Tribunal Federal (STF) que pode obrigar trabalhadores não sindicalizados a pagar uma contribuição assistencial para o sindicato da categoria. A cobrança não funciona nos mesmos moldes do imposto sindical, mas abre espaço para um novo formato de financiamento dos sindicatos, que precisa ser aprovado em assembleia.

“A releitura do STF a respeito desse tema é um desserviço ao país, homenageando o velho e bolorento peleguismo Varguista”, escreveu Marinho no Twitter. “É certeza de aparelhamento e volta de excessos que eram fartamente noticiados”.