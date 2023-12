Orçamento e percentual de gasto com educação devem ser votados sem público na Alesp após confronto

A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) deve votar matérias relevantes, como a proposta do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) de reduzir os gastos com educação, sem a presença de público. Isso ocorre devido ao fechamento da galeria destinada a espectadores externos, que passa por reparos após o confronto entre manifestantes e a Polícia Militar durante a votação de privatização da Sabesp.

Parlamentares aliados a Tarcísio buscam manter a galeria fechada até o final do ano legislativo. O deputado Danilo Balas (PL) enviou um requerimento ao presidente da Casa, André do Prado (PL), solicitando o fechamento do espaço. A análise do pedido ainda está pendente. Porém, há indicações de que a galeria pode permanecer fechada até o fim deste ano devido a reparos, considerando a impossibilidade de reabri-la ao público neste período.

Presidente da Alesp, André do Prado, analisará a solicitação de deputados para manter a galeria do plenário fechada até o encerramento do ano legislativo Foto: Felipe Rau/Estadão

Assim, outras propostas que podem ser votadas pela Alesp, sem a presença de público, incluem o orçamento do Estado para 2024, as contas do governo de 2022 e a reforma administrativa que altera a estrutura de cargos comissionados do governo.

É preciso ter certeza de que os danos são graves Deputado Paulo Fiorilo, líder da federação PT, PCdoB e PV

Líder da federação PT, PCdoB e PV, o deputado Paulo Fiorilo afirmou que se a galeria permanecer fechada sem justificativa técnica, a oposição vai obstruir os trabalhos da Casa - o que pode estender o ano legislativo de 2023 até o início de 2024. “É preciso ter certeza de que os danos são graves”, afirmou ele, acrescentando que não observou estragos severos no local.

Já a Alesp informou em nota que, por decisão de André do Prado, a galeria do plenário permanecerá fechada até que passe por avaliação técnica de danos e necessidade de possíveis reparos. “Importante frisar que, assim como já ocorre, todas as sessões serão transmitidas ao vivo pela TV Alesp e Youtube oficial da Casa”, diz o texto.

Tarcísio propõe reduzir gasto com educação

Em outubro passado, Tarcísio encaminhou à Alesp uma Proposta de Emenda à Constituição, a PEC 9/2023, que reduz os gastos com educação de 30% para 25% da receita do Estado. Conforme a proposta, os 5% retirados da educação seriam destinados à saúde, cujos custos, diz o texto, têm aumentado anualmente.

A proposta do governo destaca que a Constituição Federal estabelece que os Estados devem destinar 25% de seus recursos para a redução. Atualmente, porém, a Constituição do Estado de São Paulo estipula um mínimo de 30%.