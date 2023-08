Minuta do golpe, ação da PRF nas eleições e mais 3 pontos que Anderson Torres não esclareceu à CPMI

BRASÍLIA - O ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal (DF) Anderson Torres compareceu nesta terça-feira, 8, à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro com uma decisão liminar debaixo do braço que o garantiu o direito de se manter em silêncio quando confrontado por perguntas relacionadas a fatos que pudessem incriminá-lo. Apesar da prerrogativa a que tinha direito, Torres respondeu às perguntas, mas deixou ainda dúvidas sobre pontos que não esclareceu.

Minuta do golpe

Questionado sobre a minuta de um decreto com instituição de um golpe cujo documento estava guardado em sua casa, o ex-ministro alegou aos parlamentares da CPMI que guardou o papel por “mero descuido”. Ele alegou que costumava levar documentos do Ministério da Justiça para ler em casa por causa da sobrecarga de trabalho. Segundo Torres, os materiais considerados relevantes eram devolvidos à pasta, já as informações sem pertinência eram descartadas, o que não ocorreu com a minuta golpista.

O ex-secretário de segurança pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça do ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL), Anderson Torres em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito Mista (CPMI) do 8 de janeiro, na manhã desta terça-feira (08) Foto: WILTON JUNIOR / ESTADÃO

Diante da insistência de parlamentares no tema, Torres disse que bastava “uma breve leitura (da minuta) para que se perceba ser imprestável para qualquer fim, uma verdadeira aberração jurídica”. O ex-ministro também afirmou que jamais pensou em encaminhar ou mostrar o documento para outras pessoas. Apesar de lembrar de todos esses detalhes, ao ser indagado sobre a autoria do texto, Torres disse não se recordar quem lhe entregou o material.

Na manhã desta terça-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decidiu que Torres seria ouvido na condição de testemunha, “tendo o dever legal de manifestar-se sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da investigação”. Porém, Moraes também assegurou o direito do ex-ministro de Bolsonaro de se manter em silêncio quando surgissem perguntas que pudessem incriminá-lo.

Responsabilidade da Secretaria de Segurança

Senadores e deputados governistas concentraram parte das perguntas na atuação da Secretaria de Segurança Pública do DF nos preparativos do dia 8 de Janeiro, data quem que os prédios dos Três Poderes foram invadidos e depredados. Torres era o titular da pasta no início deste ano. Ele disse aos parlamentares que participou da elaboração do protocolo de operações integradas para contenção das manifestação e que, caso o plano tivesse sido “cumprido à risca”, os vândalos não teriam conseguido invadir os prédios.

Ao apresentar essa justificativa, Torres retirou a responsabilidade da Secretaria nos eventos ocorridos no dia 8 de Janeiro e sugeriu que eventuais falhas ocorreram na execução do protocolo pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Quando questionado pelos parlamentares sobre o baixo efetivo policial enviado à Esplanada no dia 8 de Janeiro, Torres disse que a Secretaria não poderia interferir nas questões operacionais da PMDF. As atribuições da SSP, no entanto, preveem que ela atue como coordenadora das ações das forças policias da capital do País.

Férias antecipadas

Torres viajou para os Estados Unidos no dia 6 de janeiro, com a justificativa de que sairia de férias. As férias do então secretário de Segurança Público, contudo, só estavam marcadas para o dia 9 de janeiro. Confrontado por senadores e deputados sobre o afastamento das funções antes do previsto, Torres alegou ter deixado o País porque estava “tranquilo” com as informações recebidas pelos relatórios de inteligência e com as fotos apresentadas pelo general Gustavo Dutra sobre a situação dos acampamentos em frente ao Quartel General do Exército na véspera do 8 de janeiro.

Diferentemente do alegado por Torres, relatórios de inteligência obtidos pelo Estadão mostram que o então secretário recebeu no dia 6 de janeiro um documento da própria SSP que alertava para o risco de violência nos atos em Brasília.

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) leu trechos do material ao interrogar Torres na CPMI na sessão desta terça-feira. O ex-secretário alegou que viajou na noite do dia 6 de janeiro sem ler o documento feito por seus subordinados na Subsecretaria de Inteligência da SSP-DF, que citava riscos de “invasão de órgãos públicos” e de “bloqueios em distribuidoras de combustíveis”.

“Este documento, deputado, ele foi transmitido para o gabinete do secretário e eu já tinha saído da Secretaria”, alegou Torres em depoimento à CPMI. “Quando eu viajei, não havia informação de inteligência”, acrescentou.

O ex-secretário de segurança pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça do ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL), Anderson Torres (Foto) utilizando uma tornozeleira eletrônica durante o seu depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito Mista (CPMI) do 8 de janeiro Foto: WILTON JUNIOR

O deputado rebateu e disse que o gabinete de Torres recebeu o relatório na tarde do dia 6 de janeiro. O secretário não respondeu a este ponto e assumiu ter antecipado a viagem três dias antes de suas férias serem oficializadas. Ele ainda afirmou que a viagem foi planejada em novembro, portanto não teria sido utilizada com o objetivo de se afastar da crise de segurança pública no DF, como acusam os parlamentares governistas.

Atuação da PRF no segundo turno das eleições

O ex-ministro também foi questionado sobre fatos anteriores ao dia 8 de janeiro, como as operações realizadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na região Nordeste no segundo turno das eleições de 2022.

A relatora Eliziane Gama (PSD-MA) citou um documento produzido pela ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça Marília Alencar que elencou locais em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Bolsonaro tiveram mais de 70% dos votos para checar se foram realizadas operações nessas cidades e seus eventuais impactos.

De acordo com o ex-ministro, o documento foi produzido para fomentar discussões na pasta, mas que ele tomou a decisão de não dar encaminhamento ao caso por considerar que não foram identificadas irregularidades.

“Não houve interferência do Ministério da Justiça no planejamento da PRF e que a informação recebida do diretor-geral (Silvinei Vasques) era de um planejamento seguro semelhante ao primeiro turno e que foi executado sem alterações. Ninguém deixou de votar e o próprio TSE (Tribunal Superior Eleitora) reconheceu isso. Eu não tinha atribuição de vetar o planejamento operacional de qualquer institucional”, disse Torres em sua fala inicial.

Participação em live de Bolsonaro contra as urnas

Quando questionado por parlamentares governistas sobre a sua participação na live organizada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em 2021, para atacar as urnas eletrônicas, Torres alegou ter sido “convocado” pelo então chefe e argumentou que a sua “participação se deu nos minutos finais” por meio da leitura de um relatório da Polícia Federal (PF).