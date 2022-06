Os laços de amizades de Lula

Ao revelar os bastidores de sua articulação de 1998 em favor dos “meninos” do Movimento da Esquerda Revolucionária do Chile (MIR), que estavam presos no Brasil pelo sequestro de Abílio Diniz em 1989 e faziam greve de fome para conseguir a expulsão do país, Lula omite os seguintes detalhes:

1) Em julho de 1990, sete meses após o sequestro e a derrota do petista para Fernando Collor de Mello, o MIR chileno participou da primeira reunião do Foro de São Paulo. As presenças de Nelson Gutiérrez e Libio Perez como representantes do MIR foram anunciadas pelo então secretário de Relações Internacionais do PT, Marco Aurélio Garcia, após Lula ter manifestado a expectativa de “estreitar os laços de amizade não apenas entre o PT e os outros partidos irmãos”, mas “entre todos nós”.

O ex-presidente Lula em evento na primeira semana de junho, em Porto Alegre. Foto: Diego Vara/Reuters

Em 2019, Perez publicou uma foto em que aparece ao lado de Gutiérrez e da ativista chilena Marta Harnecker na mesa de convidados daquele encontro, sobre a qual, diante dos dois, vê-se a placa de identificação “MIR Chile”. Filmado pela TVT no Hotel Danúbio, o evento teve uma parte divulgada no YouTube a partir de 2012, depois que o petista Valter Pomar, secretário executivo do Foro, solicitou a cópia digital. Na decupagem, consta “Nelson Gutiérrez, MIR Chile” no “Arquivo9/Fita10″, no “Arquivo14/Fita15″ e no “Arquivo15/Fita16″, indicando a participação ativa do líder que ficara no comando da facção política do MIR, depois da reunião de 1986 que delegara a facção militar a seu companheiro de guerrilha Andrés Pascal Allende.

O sequestro de Diniz havia sido realizado junto a forças salvadorenhas pelo MIR-político, como admitiram três integrantes de seu comitê central. O objetivo, segundo eles, era financiar os dois grupos, daí o pedido de US$ 30 milhões de resgate à família. O empresário passara seis dias em cativeiro, em caixote onde não conseguia ficar em pé, embora precisasse se erguer e encostar o nariz em um cano para puxar o ar.

2) Um dos cinco sequestradores chilenos presos no Brasil, repatriados em 1999 e libertados em 2000, Sergio Martin Olivares Urtubia foi preso novamente no Chile, em 2020, ao matar o vigilante de uma agência do Banco Estado com um tiro, em aparente tentativa de assalto. A cena do crime foi registrada por câmeras de segurança.

Agora, Lula se vangloria de ter convencido os presos a parar com a greve de fome, após ter falado com Renan Calheiros e FHC. A fome de poder de Lula, porém, jamais teve greve. Por ela, ele ainda é capaz de estreitar os laços de amizade com qualquer um.