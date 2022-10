Os principais desafios do novo governo; leia análise

Publicidade

A partir de 1.º de janeiro, Lula terá de negociar com o Congresso – fortalecido pelo voto conservador e bolsonarista – a aprovação de legislação para enfrentar os desafios da economia, as reformas e, sobretudo, terá de resolver a questão do orçamento secreto. O País continuará dividido, com agendas de costumes e liberais divergentes, e o PT enfrentará uma feroz e raivosa oposição. As instituições permanecerão fortes e evitarão crises mais graves.

Lula terá de encontrar um modus vivendi com a judicialização da política e definir um papel para os militares, espera-se, comandados por um civil. Corrupção e violência estarão no topo da agenda, e o escrutínio e o controle sobre ambos serão muito fortes, em vista da importância que tiveram na campanha eleitoral.

Pobreza, desigualdade, fome, saúde, educação continuarão como prioridades estruturais sociais, mas problemas imediatos estarão presentes: a desorganização do Estado, resultado do desmonte dos últimos quatro anos, e o lugar do Brasil no mundo, em função da deterioração da crise bélica na Ucrânia e da confrontação dos EUA contra a China.

Lula discursa a apoiadores na Avenida Paulista Foto: Miguel Schincariol / AFP

Economia

Do ponto de vista econômico, o problema fiscal será um dos principais desafios, mas ainda é uma interrogação para o futuro governo. O cenário econômico e comercial externo, com a alta dos combustíveis e dos alimentos, não deverá ajudar a redução de inflação e a volta ao crescimento sustentado.

A aprovação das reformas estruturais, como a tributária e a administrativa, mostrarão o grau de compromisso com o avanço na direção de uma economia mais dinâmica. O agronegócio, apoiador de Bolsonaro, terá de receber segurança de que a violência no campo não deverá ocorrer. Políticas de reindustrialização serão cobradas pelo setor privado.

A eleição de Lula terá um efeito positivo imediato sobre a percepção externa, o que pode levar à recuperação da credibilidade e a mudanças na política ambiental. A confirmação dessa tendência dependerá de resultados concretos no combate aos ilícitos na Amazônia, com a redução do desmatamento, das queimadas e do garimpo ilegal. A má vontade com o governo brasileiro será reduzida na Europa e nos EUA, desde que a política externa fique longe de radicalismos ideológicos e se mostre pragmática na defesa dos interesses nacionais.

*PRESIDENTE DO IRICE