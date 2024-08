Após ser questionado sobre a possível ligação de membros de seu partido com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), o influenciador Pablo Marçal, candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB, pediu nesta segunda-feira, 26, ajuda para “limpar” a legenda de possíveis criminosos. Em entrevista ao canal CNN Brasil, Marçal propôs uma “campanha nacional” para higienizar o partido de uma suposta infiltração do crime organizado.

Como relevou o Estadão, o ex-presidente estadual do PRTB de São Paulo Tarcísio Escobar de Almeida foi indiciado pela Polícia Civil por tráfico de drogas e associação ao crime organizado. De acordo com a investigação policial, Escobar trocava carros de luxos por cocaína para o PCC, financiando o tráfico de drogas e dividendo os seus lucros. Além disso, o presidente nacional da sigla, Leonardo Avalanche, disse, em áudio relevado pela Folha de S. Paulo, que mantém vínculo com o PCC.

Partido de Pablo Marçal tem sido apontado como casa de vários investigados por ligação com o crime organizado Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Adversários de Marçal têm utilizado o envolvimento de integrantes do partido do influenciador com o crime organizado para atacá-lo. O ex-coach, por sua vez, afirma que não tem nenhuma ligação com essas acusações e defende que as suspeitas sejam investigadas e os culpados, punidos. "Sobre pessoas do PCC no meu partido, eu queria pedir à Polícia Civil, à Polícia Federal, à Polícia Militar, por favor, se vocês sabem que eles estão no meu partido, por que vocês não prendem esses caras?" afirmou Marçal em entrevista à CNN. "Quero fazer uma campanha nacional, me ajude a limpar o PRTB. Se o partido é pequeno, o que o PCC tá fazendo lá?".

Eu quero que todo brasileiro que queira servir na política consiga ingressar com a sua candidatura sem partido político. Tô falando isso, eu já falei isso antes de ingressar no PRTB, e do tanto que vocês pegam no pé, eu faço dois pedidos. Por favor, prendam os bandidos, segundo pedido, me ajude, Brasil, queira a mesma coisa que eu tô querendo”.

Na entrevista, Marçal voltou a afirmar, sem apresentar provas, que dois de seus adversários são usuários de drogas. Ele disse que, no último debate eleitoral, que será transmitido pela TV Globo no dia 3 de outubro, vai apresentar provas de que o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, já foi detido com drogas. O Estadão procurou a assessoria de Boulos, às 16h30 deste segunda-feira, 26, para que o candidato comentasse as declarações de Marçal, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.