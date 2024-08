Notícia

Pablo Marçal terá que publicar direito de resposta de Boulos nas redes, decide Justiça Após associar psolista ao uso de drogas sem provas, candidato do PRTB terá que dar a resposta com o mesmo destaque e impulsionamento dos vídeos originais, por período de 48 horas; procurada, campanha do ex-coach não se manifestou